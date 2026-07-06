Οδεύοντας προς το μεγάλο φινάλε της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Σχέσεις δοκιμάζονται και μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Λίγο πριν κορυφωθούν όλα, τίποτα και κανείς δεν μένει εκτός ανατροπών.

Αναλυτικά η περίληψη του αποψινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:00:

Η Μαρουσώ μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο κι εκεί διαπιστώνεται ότι έχει χάσει το μωρό. Η Χρυσούλα παραιτείται από την ταβέρνα κι η Αριάδνη επιστρατεύει την Αναστασία για να τη βοηθήσει. Ο Παρασκευάς κι η Μυρτώ υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης και αποφασίζουν να συγκατοικήσουν στο σπίτι του Λυκούργου. Ο Λυκούργος προσπαθεί να πείσει τη Χάιδω να γυρίσει στο σπίτι, αλλά εκείνη αρνείται πεισματικά. Η Χάιδω προτείνει στην Ισμήνη να πάρει τη θέση της Αμαλίας στο Δημαρχείο κι εκείνη δέχεται με χαρά. Παράλληλα, η Ισμήνη έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Μιχάλη, γεγονός που την κάνει να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στη Φρύνη. Η Αλεξάνδρα επιθυμεί να γυρίσει στην Κρήτη, αλλά ο Μανώλης δεν θέλει να την αφήσει μόνη. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης μπλέκεται σε έναν καβγά που τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων ενός φόνου. Ο Λεωνίδας απαιτεί από τη Μαργαρίτα να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους, αλλά εκείνη του ζητάει χρόνο. Η Βασιλική ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, κάνοντας τον Στέφανο και τα κορίτσια πολύ χαρούμενους. Ο Τζον κι η Αθηνά πηγαίνουν στο Σούνιο κι εκεί η Μαρία τούς ανακοινώνει ότι θα φύγει για το Λονδίνο προκειμένου να σπουδάσει εγκληματολογία.

Δείτε το trailer: