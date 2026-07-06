Κι άλλος στόπερ

Με την απόκτηση του Αλεξίου η ΑΕΚ πρόσθεσε τέταρτο στόπερ στο ρόστερ της και δεν θα σταματήσει εδώ. Με τον Βίντα να είναι για… έκτακτες περιπτώσεις, ο Ριμπάλτα θα κινηθεί για την απόκτηση κι άλλου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα είναι έτοιμος για την 11άδα. Ο Νίκολιτς θέλει ακόμη έναν παίκτη που θα μπορεί να πάρει θέση βασικού, όπως οι Ρέλβας και Μουκουντί, οπότε θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι κιτρινόμαυροι θα πάνε για ακόμη έναν στόπερ. Η σεζόν άλλωστε που έρχεται θα είναι πιο απαιτητική, πιο δύσκολη για την πρωταθλήτρια καθώς υπάρχει και η προοπτική της συμμετοχής στο Champions League.

Η οργάνωση του Ριμπάλτα

Ενθουσιασμένος είναι ο Νίκολιτς με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και ειδικά για το πότε έχουν γίνει. Η ΑΕΚ θα έχει σε όλη την προετοιμασία τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν και Αλεξίου, με τους δύο πρώτους να προορίζονται για βασικοί, με τον Ριμπάλτα να έχει κάνει για ακόμη μία φορά σωστά τη δουλειά του. Ο Ισπανός δουλεύει με προγραμματισμό που είχε πολλά χρόνια να δει η Ένωση και γι’ αυτό ο Ηλιόπουλος έχει αποφασίσει να κάνει ό,τι χρειαστεί για να τον δέσει με νέο συμβόλαιο ως το 2029. Προτεραιότητα θα είναι αυτό μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Άρχισε το τρέξιμο

Στον ΠΑΟΚ έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να βιαστούν λίγο με τις μεταγραφές γιατί έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Στη Θεσσαλονίκη είναι βέβαιοι για την απόκτηση των Χατζηδιάκου, Γιαννούλη και Σανταμαρία, το θέμα όμως είναι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ο Λίσι το είπε ήδη ότι χρειάζονται προσθήκες και δεν είναι μόνο αυτές οι τρεις. Θέλουν και επιθετικό, και εξτρέμ και γενικά υπολογίζουν να κάνουν 7-8 μεταγραφές συνολικά.

Κοινή επιθυμία η ανανέωση

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αρχίσουν οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παπανικολάου. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη μέχρι τώρα προκάλεσε φήμες όχι μόνο για ενδιαφέρον του Άρη αλλά και για πρόταση 2 εκατ. ευρώ ετησίως. Στον Πειραιά πάντως δεν ξέρουν κάτι για τέτοια πρόταση, ξέρουν όμως ότι θέλουν να συνεχίσουν για ακόμη ένα χρόνο με τον αρχηγό και αυτό περιμένουν να γίνει. Και αυτό περιμένει και ο Παπανικολάου, ο οποίος δεν ήθελε συζητήσεις για το συμβόλαιο όσο υπήρχαν υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα.

Κανένα άγχος για Όσμαν

Συνεχίζονται τα σενάρια για την Αναντολού Εφές και τον Όσμαν, αλλά κανείς δεν έχει πει τίποτα στον Παναθηναϊκό. Ούτε η τουρκική ομάδα έχει κάνει πρόταση, ούτε ο παίκτης έχει πει ότι θέλει να φύγει. Και η αλήθεια είναι πως ούτε οι πράσινοι θέλουν να τον διώξουν. Τέτοιο θέμα θα τεθεί μόνο αν το πει ο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα μιλήσει τις επόμενες μέρες με τον Όσμαν. Το θέμα του Τούρκου πάντως δεν αγχώνει ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό ό,τι κι αν γίνει, γιατί είτε θα αντικατασταθεί επαρκώς, είτε θα συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο με το συμβόλαιο που έχει.