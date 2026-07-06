Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του, Κάτια, σε μια όμορφη τελετή στο Island, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά και όλα αυτά τα χρόνια κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, γιόρτασε αυτή τη σημαντική στιγμή μαζί με συγγενείς και στενούς φίλους.

Στο πλευρό του Θανάση βρέθηκε ο αδελφός του, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε τον ρόλο του κουμπάρου. Η παρουσία του έδωσε ακόμη πιο έντονο οικογενειακό χαρακτήρα στη βραδιά.

Φωτογραφίες από τον γάμο μοιράστηκε στα social media και ο Πάνος Φιλιππάκος, στενός φίλος της οικογένειας και κουμπάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά την τελετή, ακολούθησε μεγάλο πάρτι με συγγενείς και φίλους. Η μητέρα του Θανάση, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μοιράστηκε στο Facebook βίντεο από τη βραδιά.

Μετά από 13 χρόνια κοινής ζωής, ο Θανάσης και η Κάτια έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο ως παντρεμένο ζευγάρι.