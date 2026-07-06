Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μακεδονία, όταν ένα κουτάβι 4 μηνών εντοπίστηκε να ζει και να ακολουθεί αγέλη λύκων, με το βίντεο που καταγράφηκε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.

Το περιστατικό καταγράφηκε με drone από τον ερευνητή Θοδωρή Κομνηνό, ο οποίος παρακολουθεί τη συγκεκριμένη αγέλη στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, καταγράφοντας ασυνήθιστες συμπεριφορές στο φυσικό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που παρατηρείται αντίστοιχο φαινόμενο, καθώς η ίδια αγέλη είχε «υιοθετήσει» κι άλλο κουτάβι τον Φεβρουάριο, το οποίο όμως δεν κατάφερε να επιβιώσει λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

«Η αγέλη αυτή υιοθέτησε κατά κάποιο τρόπο αυτό το μικρό κουτάβι, βέβαια είναι πολύ μικρό γι’ αυτό δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι του δίνει τη δικιά της συμπεριφορά. Και όταν λέμε συμπεριφορά, ότι του δίνουν φαγητό, του κουβαλάνε φαγητό, το πηγαίνουν για νερό», ανέφερε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος Περίθαλψης Άγριων Ζώων της «Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς».

Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας υβριδίων ή αναπαραγωγής μεταξύ ειδών, τονίζοντας ότι η ιεραρχία και ο ανταγωνισμός μέσα στην αγέλη καθιστούν κάτι τέτοιο εξαιρετικά απίθανο. Όπως εκτίμησε, όταν μεγαλώσει το κουτάβι, είναι πιθανό να αποχωρήσει από την ομάδα και να ενταχθεί ξανά σε σκύλους.

«Πιστεύουμε ότι το μικρό κουτάβι, όταν θα μεγαλώσει, κατά τη βιολογία του είδους του και του άλλου, θα αποχωρήσει από την ομάδα, θα βρει σκυλιά και θα φύγει. Το κουτάβι είναι ουσιαστικά από μια κοντινή στάνη, από εκτροφή προβάτων κοντά όπου ζουν οι λύκοι. Αυτή η συμπεριφορά είναι πράγματι περίεργη, δεν έχει ξανακαταγραφεί και ελπίζουμε ότι στο τέλος θα φύγει το ζώο», σημείωσε.