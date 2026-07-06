Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Αυστριακού τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Βίτορ Περέιρα, η διοίκηση των «Reds» κινήθηκε άμεσα για την αντικατάστασή του, καταλήγοντας στον 51χρονο προπονητή, ο οποίος θα αμείβεται με τις υψηλότερες αποδοχές που έχουν δοθεί ποτέ σε τεχνικό του συλλόγου.

Ο Γκλάσνερ ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Κρίσταλ Πάλας και αποτελούσε μία από τις πιο περιζήτητες επιλογές στην ευρωπαϊκή αγορά, έχοντας ενισχύσει σημαντικά το όνομά του μετά την κατάκτηση του Conference League. Παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε από αρκετούς συλλόγους, επέλεξε να αποδεχθεί την πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στη σχετική ανακοίνωση, η αγγλική ομάδα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, καλωσορίζοντας τον Αυστριακό τεχνικό στο «Σίτι Γκράουντ».