Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ θα λάβει τις επόμενες ημέρες την πολωνική υπηκοότητα και ελπίζει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο γυρίζοντας ταινίες στην κεντρική Ευρώπη, επειδή το είδος των ταινιών που του αρέσει να δημιουργεί είναι όλο και πιο δύσκολο να γυριστεί στο Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης έκανε γνωστή την είδηση, καθώς εισέπραττε χειροκροτήματα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι (KVIFF) στην Τσεχική Δημοκρατία το Σάββατο.

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ τιμήθηκε με το Βραβείο Προέδρου του Φεστιβάλ πριν από την προβολή της ταινίας «The Double», σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Αγιοάντε, στην οποία ο Αμερικανός ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κρατώντας το βραβείο στη Μεγάλη Αίθουσα του Hotel Thermal, «έδρας» του Φεστιβάλ, ο ηθοποιός, σύμφωνα με το THR δήλωσε: «Το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα αυτή τη στιγμή, επειδή σε ακριβώς μία εβδομάδα λαμβάνω την πολωνική μου υπηκοότητα. Επιδίωξα την πολωνική υπηκοότητα λόγω της κληρονομιάς της οικογένειάς μου, αλλά και επειδή θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο στη ζωή μου και την καριέρα μου εργαζόμενος στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην κεντρική Ευρώπη».

«Στην Αμερική, πολλά από τα είδη ταινιών που αγαπώ τόσο πολύ – ανθρώπινης κλίμακας, παράξενες ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού – έχουν γίνει ολοένα και πιο δύσκολα στην παραγωγή, αλλά στην Ευρώπη, αυτές οι ταινίες ακμάζουν και τιμώνται», σημείωσε.

Το 60o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι διοργανώνεται από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.