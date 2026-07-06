«Οι πολίτες δίνουν τα ποσοστά και κρινόμαστε μόνο από εκείνους. Τις δύο προηγούμενες φορές οι πολίτες έδωσαν ιστορικά ποσοστά στη ΝΔ. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις από παλιές σειρές που σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης. Προχθές, για παράδειγμα, έβλεπα το Ρετιρέ. Δε σημαίνει όμως ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική».

Το σχόλιο αυτό έκανε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Όπως είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης, «το προβληματικό των επιχειρημάτων δεν το είχε ο πρόεδρος αλλά ο αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, αλλά αν κάθε φορά κάποιος από εμάς είχε παράπονα και αντιρρήσεις και προχωρούσε σε μια προσωπική πολιτική κίνηση, δεν θα μιλούσαμε για τη ΝΔ αλλά για ένα μικρό περιθωριακό κόμμα. Ο στόχος είναι η μεγάλη εικόνα και να μην πληγώσουμε αλλά να ενισχύσουμε την παράταξη».

Σχετικά με την αίτηση του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές, επισήμανε: «Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, θα απαντήσει η δικαιοσύνη. Εγώ δε γνωρίζω για επικοινωνία του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των νόμιμων επισυνδέσεων του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε η ιστορία το 2022 και τότε ο κ. Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι «την Παρασκευή θα απαντήσει ο πρωθυπουργός στην επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει για την ακρίβεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Αυτό που προσπαθούμε είναι να αποδείξουμε ότι ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί να το πατούσαμε να ανακουφιστεί η κοινωνία».