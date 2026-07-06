Την αποφασιστικότητά του να περιορίσει την επιρροή της προηγούμενης κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, καταθέτοντας το Σάββατο πρόταση 12 σημείων για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει σειρά θεσμικών αλλαγών, με βασικό στόχο, σύμφωνα με την πρόταση, την αποδυνάμωση των δομών που διαμορφώθηκαν κατά τη διακυβέρνηση του Όρμπαν, αλλά και την απομάκρυνση του προέδρου της Δημοκρατίας, Ταμάς Σούλιοκ.

Μεταξύ των βασικών σημείων της πρότασης που ανακοίνωσε ο Πέτερ Μάγιαρ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ο «τερματισμός της θητείας του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας», ενώ παράλληλα προβλέπονται παρεμβάσεις στη λειτουργία των θεσμών.

Οι αλλαγές που στοχεύουν στην περίοδο διακυβέρνησης του Όρμπαν

Η πρόταση προβλέπει ανώτατο όριο τριών κοινοβουλευτικών θητειών για τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης, τη δημιουργία ενός πιο ανεξάρτητου Συνταγματικού Δικαστηρίου, την καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου 70 ετών για τους δικαστές, καθώς και την ίδρυση Εθνικής Υπηρεσίας Ανάκτησης και Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας.

Σκοπός της νέας υπηρεσίας είναι η ανάκτηση κεφαλαίων που, σύμφωνα με την πρόταση, υπεξαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Παράλληλα, η πρόβλεψη για το ηλικιακό όριο των δικαστών επηρεάζει άμεσα τον πρόεδρο του δικαστηρίου, Πέτερ Πολτ, ο οποίος είναι 70 ετών, οδηγώντας ουσιαστικά στη λήξη της θητείας του.

Οι αλλαγές θεωρείται ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες να εγκριθούν από το κοινοβούλιο, καθώς το κόμμα Τίσα του Πέτερ Μάγιαρ εξασφάλισε συντριπτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές του Απριλίου.

Η «Επιχείρηση Εξαγνιστική Φωτιά» κατά της «μαφίας του Όρμπαν»

Τον περασμένο μήνα, σε ομιλία διάρκειας σχεδόν μίας ώρας στο κοινοβούλιο, ο Πέτερ Μάγιαρ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση Εξαγνιστική Φωτιά», μια πρωτοβουλία που, όπως δήλωσε, αποσκοπεί στην εξάρθρωση της «μαφίας του Όρμπαν».

«Θα απελευθερώσουμε τη χώρα μας από την οικονομική και πολιτική μαφία», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θεωρεί αυτή την αποστολή ως το σημαντικότερο καθήκον του.

Πίεση και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Πέτερ Μάγιαρ είχε ζητήσει την παραίτηση του Ταμάς Σούλιοκ αμέσως μετά τη νίκη του στις εθνικές εκλογές. Ο Σούλιοκ ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2024, μετά την παραίτηση της Καταλίν Νόβακ, η οποία αποχώρησε εξαιτίας της εμπλοκής της σε σκάνδαλο που σχετιζόταν με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Ο ίδιος, ωστόσο, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το αξίωμά του πριν από τη λήξη της θητείας του το 2029.

Οι μεταρρυθμίσεις και τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, εφόσον η κυβέρνηση του Πέτερ Μάγιαρ προχωρήσει σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, στους μηχανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς και στο σύστημα των δημόσιων συμβάσεων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση της Ουγγαρίας δεν μπορεί να αρχίσει όσο το ανώτατο συνταγματικό αξίωμα της χώρας εξακολουθεί να κατέχεται από το ίδιο πρόσωπο που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υποστήριξε την κυβέρνηση που αποδόμησε το κράτος δικαίου».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλεγεί από την Εθνοσυνέλευση, με τη σχετική διαδικασία να αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και μέσα στο φετινό καλοκαίρι.