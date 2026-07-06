Η παρουσία διαστημικών συντριμμιών που επιβιώνουν από την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης αποτελεί ζήτημα που απασχολεί διεθνώς τις αρχές, καθώς περιστατικά έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στην τελευταία περίπτωση, οι Αρχές της Αυστραλίας εξετάζουν την προέλευση παράξενων σφαιρικών αντικειμένων που εντοπίστηκαν σε παραλίες της πολιτείας του Κουίνσλαντ, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να πρόκειται για δυνητικά επικίνδυνα διαστημικά συντρίμμια.

Συνολικά έξι τέτοιες σφαίρες έχουν περισυλλεγεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά μήκος της ακτογραμμής του Κουίνσλαντ, μεταξύ αυτών και στην παραλία Φόρεστ Μπιτς. Η παραλία αποκλείστηκε προσωρινά για το κοινό, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρέθηκαν τα αντικείμενα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την προέλευση των αντικειμένων

Not your everyday beach balls: Six mysterious 'space balls' wash up on Australian shore https://t.co/kgP1CJjcpR #News — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 6, 2026

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να συνδράμουν τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό αρκετών δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων στην περιοχή του Φόρεστ Μπιτς, στη Βόρεια Κουίνσλαντ.

Όπως ανέφερε, οι επιστημονικές ομάδες της υπηρεσίας έχουν ασφαλίσει με επιτυχία αρκετά από τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και παραμένουν στην περιοχή συνεχίζοντας τις εργασίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές είχαν κληθεί ήδη από την Παρασκευή να διερευνήσουν την υπόθεση, όταν ένα από τα αντικείμενα που χαρακτηρίστηκε ως «δυνητικά τοξικό» ξεβράστηκε στην ακτή.

Οι περίπου 2.500 κάτοικοι της μικρής παράκτιας κοινότητας ενημερώθηκαν να μην αγγίζουν τα παράξενα αντικείμενα. Η Πυροσβεστική κάλεσε όσους εντοπίσουν οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή να μην το αγγίξουν, να απομακρυνθούν αμέσως και να καλέσουν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης Triple Zero (000). Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η φύση και η προέλευση των αντικειμένων εξακολουθούν να διερευνώνται.

Πιθανές δεξαμενές καυσίμου υδραζίνης από διαστημικές αποστολές

Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της Αυστραλίας εκτιμά ότι τα αντικείμενα πιθανότατα αποτελούν διαστημικά συντρίμμια από εκτόξευση πυραύλου που ξεβράστηκαν στην ακτή.

Η εμφάνισή τους παραπέμπει σε δεξαμενές καυσίμου υδραζίνης από κράματα τιτανίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε δορυφόρους και διαστημόπλοια για ελιγμούς. Η υδραζίνη είναι ιδιαίτερα πτητική και διαβρωτική χημική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα παροχής έκτακτης ισχύος αεροσκαφών. Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται και για γνωστή επικίνδυνη καρκινογόνο ουσία.

Mysterious “space balls” discovered on Australian beaches https://t.co/dTRdIUIbWa pic.twitter.com/lJW3G3cs42 — AZERTAC News Agency (@AZERTAC) July 6, 2026

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια μέσα σε ειδικά βαρέλια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαστημικά συντρίμμια φτάνουν στην Αυστραλία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα διαστημικά συντρίμμια δεν καίγονται ολοκληρωτικά κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης και μπορεί να καταλήξουν στο έδαφος ή να ξεβραστούν στις ακτές.

Στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά, μεταξύ των οποίων θραύσματα του διαστημικού σταθμού «Σκάιλαμπ», που έπεσαν στη Δυτική Αυστραλία το 1979, τμήμα του διαστημοπλοίου Dragon της SpaceX που εντοπίστηκε στη Νέα Νότια Ουαλία το 2022, καθώς και δοχείο πίεσης από όχημα εκτόξευσης, το οποίο ξεβράστηκε στη Δυτική Αυστραλία το 2023.

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία καλεί τους πολίτες να μην αγγίζουν οποιοδήποτε αντικείμενο φαίνεται να προέρχεται από το Διάστημα, καθώς τα συντρίμμια κατασκευάζονται από διάφορα υλικά, ορισμένα από τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Παράλληλα, ζητείται να ενημερώνεται η υπηρεσία, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, να συνεργάζεται με ξένες υπηρεσίες και φορείς εκμετάλλευσης και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.