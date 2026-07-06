Ένταση επικράτησε στη συνέντευξη Τύπου του Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον αρχηγό των Ίβηρων να έρχεται σε λεκτική αντιπαράθεση με Βραζιλιάνο δημοσιογράφο.

Ο 41χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ απευθύνθηκε στον Μαρσέλο Μπέχλερ, αφήνοντας να εννοηθεί πως γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ δεν τον αντιμετωπίζει θετικά. Μάλιστα, του ζήτησε να πάρει πρώτος τον λόγο, καλώντας τον να του υποβάλει «μια καλή ερώτηση».

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Πορτογάλο αστέρα ποια θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία του να αγωνίζεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο στα 41 του χρόνια, με τον Ρονάλντο να απαντά σε έντονο ύφος.

🇵🇹😳 El cruce entre Cristiano Ronaldo y un periodista portugués:



CR7: "Te reto a hacer una buena pregunta, ya que no te gusto."



Periodista: "¿Qué es lo más difícil en un Mundial con 41 años?".



CR7: "HABLAR CON USTEDES, que no me quieren". ⚠️ pic.twitter.com/dcxMBeSqzp — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 5, 2026

«Το πιο δύσκολο είναι να μιλάω με κάποιους από εσάς τους δημοσιογράφους, ιδιαίτερα με όσους δεν με συμπαθούν. Κι εσύ είσαι ένας από αυτούς, το γνωρίζω», ανέφερε αρχικά ο αρχηγός της Πορτογαλίας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ηλικία του και στη μακρόχρονη παρουσία του στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.

«Το να βρίσκομαι ακόμη εδώ είναι μια σπουδαία εμπειρία. Χρειάζονται πολλές θυσίες και συνεχής προσαρμογή, γιατί προφανώς δεν είμαι ο ίδιος ποδοσφαιριστής που ήμουν πριν από χρόνια. Υπάρχει όμως κάτι που δεν έχει αλλάξει: εξακολουθώ να σκοράρω», τόνισε ο Ρονάλντο, ολοκληρώνοντας την απάντησή του.