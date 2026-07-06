Στις 2 Ιουλίου 1994, τα ξημερώματα, στη Λας Βέγκας, ο Σαντιάγο Εσκομπάρ έλαβε ένα τηλεφώνημα που άλλαξε οριστικά τη ζωή του. Η είδηση ήταν συντριπτική: ο αδελφός του, Αντρές Εσκομπάρ, είχε δολοφονηθεί στο Μεντεγίν, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ήταν το πιο δύσκολο πρωινό της ζωής μου», έχει δηλώσει ο Σαντιάγο Εσκομπάρ, περιγράφοντας τη στιγμή της ενημέρωσης. «Το τηλέφωνο χτύπησε στις 2 τα ξημερώματα και από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν όλα».

Ο Σαντιάγο, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, βρισκόταν με την οικογένειά του στις ΗΠΑ, παρακολουθώντας το Μουντιάλ. Ο Αντρές είχε επιστρέψει στην Κολομβία, παρά την έντονη προτροπή του αδελφού του να παραμείνει μαζί τους.

«Του είπα να μείνει στο Λας Βέγκας», έχει αποκαλύψει ο Σαντιάγο. «Αλλά μου απάντησε πως έπρεπε να επιστρέψει στο Μεντεγίν και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα».

Η επιστροφή του Εσκομπάρ συνέπεσε με ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα στην Κολομβία, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής ομάδας και την έντονη κριτική που δέχθηκε. Το αυτογκόλ απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε βαριά ψυχολογική επίδραση στον ίδιο.

«Δεν είχα σκοράρει ποτέ αυτογκόλ στη ζωή μου και αυτό συνέβη στο Μουντιάλ», είχε πει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Αντρές στον αδελφό του, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Σαντιάγο. «Αυτό με κατέστρεψε ψυχολογικά».

Παρά την απογοήτευση, ο Σαντιάγο υπογράμμιζε ότι ο αδελφός του παρέμενε επαγγελματίας: «Ο Αντρές ζούσε για το ποδόσφαιρο. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος, δεν έβγαινε, δεν έκανε υπερβολές. Ήταν υπόδειγμα αθλητή».

Το κλίμα στην Κολομβία εκείνη την εποχή ήταν βαρύ, με τη βία και τις απειλές να επηρεάζουν ακόμη και την εθνική ομάδα. «Υπήρχε φόβος γύρω από την αποστολή», έχει αναφέρει ο Σαντιάγο. «Κάποιοι παίκτες είχαν δεχθεί απειλές. Ήταν μια κατάσταση που δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα κάποιος απ’ έξω».

Μετά τον αποκλεισμό, ο Σαντιάγο είχε ζητήσει από τον αδελφό του να μην επιστρέψει άμεσα. «Του είπα: μείνε λίγο ακόμα μαζί μας», θυμάται. «Αλλά εκείνος ήθελε να γυρίσει και να σταθεί απέναντι σε όλα».

Λίγες ημέρες μετά, στο Μεντεγίν, ο Αντρές δέχθηκε λεκτική επίθεση έξω από νυχτερινό κέντρο, η οποία εξελίχθηκε σε τραγικό επεισόδιο. Ο ίδιος είχε ζητήσει σεβασμό, όμως λίγο αργότερα δέχθηκε τους πυροβολισμούς που του κόστισαν τη ζωή.

«Ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα τελείωνε έτσι», έχει δηλώσει ο Σαντιάγο. «Ήταν ένας άνθρωπος ήρεμος, πειθαρχημένος, που δεν άξιζε τέτοιο τέλος».

Τρεις δεκαετίες μετά, ο Σαντιάγο Εσκομπάρ εξακολουθεί να μιλά με βαθιά συγκίνηση για τον αδελφό του: «Ακόμη και σήμερα τον σκέφτομαι και κλαίω. Δεν ξεπερνιέται ποτέ. Ήταν ο αδελφός μου και τον χάσαμε άδικα».