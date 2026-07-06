Για «την κλιμάκωση της βίας» στο Σουδάν και την Ελ Ομπάιντ, την πόλη που πολιορκούν οι παραστρατιωτικοί, οι οποίοι μάχονται κατά των κυβερνητικών δυνάμεων, ανησυχεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και ζήτησε σήμερα την έναρξη «επείγουσας έρευνας». Οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) οι οποίοι πολεμούν εναντίον του στρατού του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, πολιορκούν εδώ και μήνες την Ελ Ομπάιντ, στην περιοχή του Βόρειου Κορντοφάν, μια πόλη με μισό εκατομμύριο κατοίκους, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 100.000 εκτοπισμένοι από τη βία σε άλλες περιοχές του Σουδάν.

Τον Φεβρουάριο ο σουδανικός στρατός έσπασε την πολιορκία των ΔΤΥ, όμως τώρα δυσκολεύεται να εμποδίσει τους παραστρατιωτικούς να επιβάλουν νέο αποκλεισμό με επανειλημμένα πλήγματα με drones εναντίον τόσο της πόλης, όσο και των υποδομών της, όπως και της κεντρικής αρτηρίας που οδηγεί εκτός της Ελ Ομπάιντ.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εκφράζει «τη βαθιά του ανησυχία για τον άμεσο κίνδυνο οι ΔΤΥ να διαπράξουν ωμότητες ευρείας κλίμακας, κυρίως σεξουαλική βία, (…) στις οποίες είναι εκτεθειμένοι εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι (…) στην Ελ Ομπάιντ και τα περίχωρά της», με απόφαση, την οποία ενέκριναν ομόφωνα οι 47 χώρες μέλη του έπειτα από επείγουσα συνεδρίαση την Παρασκευή με αίτημα της Βρετανίας.

Παράλληλα ζητεί από τη Διεθνή Ανεξάρτητη Αποστολή Διερεύνησης των Γεγονότων στο Σουδάν, η οποία συστήθηκε με αίτημα του Συμβουλίου στην αρχή του πολέμου, να διεξαγάγει «επείγουσα έρευνα» για «τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και σχετικά διεθνή εγκλήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν» εκεί.

Η επικείμενη επίθεση στην Ελ Ομπάιντ είναι αντίστοιχη με αυτή που οδήγησε πέρυσι στην κατάληψη από τις ΔΤΥ της Ελ Φάσερ, της πρωτεύουσας του Νταρφούρ, όπου οι παραστρατιωτικοί κατηγορούνται ότι επιδόθηκαν σε ωμότητες, προκαλώντας την ανησυχία του ΟΗΕ, μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και διάφορων κυβερνήσεων, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση στο Σουδάν», υπογραμμίζει το Συμβούλιο και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για «άμεση και πλήρη εκεχειρία, χωρίς προϋποθέσεις», την έναρξη «αξιόπιστης και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας πολιτικής μετάβασης η οποία θα οδηγήσει σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη εθνική κυβέρνηση έπειτα από μια περίοδο μετάβασης υπό την ηγεσία πολιτών».

Στην απόφασή του το Συμβούλιο καταδικάζει «τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον αμάχων και την παράνομη στοχοθέτηση πολιτικών υποδομών», κυρίως με «δεκάδες πλήγματα drones εναντίον της Ελ Ομπάιντ στη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων». Επισημαίνει εξάλλου ότι στόχος των επιθέσεων ήταν μεταξύ άλλων «νοσοκομεία και άλλες υποδομές υγείας», με αποτέλεσμα να προκληθούν «απώλειες μεταξύ των αμάχων και προβλήματα στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες».

Καλώντας «όλες τις πλευρές που παίρνουν μέρος στη σύγκρουση να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων», κυρίως όσων έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν, η απόφαση του Συμβουλίου καταγγέλλει επίσης «τη γενικευμένη χρήση του βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής και έμφυλης βίας ως μεθόδου πολέμου, ακόμη και σε χώρους κράτησης, και ως μεθόδου βασανιστηρίων».