Ο διοικητής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) γνωστός ως «Αμπού Λούλου», που έγινε διεθνώς γνωστός μετά τη σφαγή στο αλ-Φάσιρ του Σουδάν τον Οκτώβριο του 2025, κατηγορείται ότι επέστρεψε στην ενεργό δράση παρά τις καταγγελίες για μαζικές εκτελέσεις αμάχων και εγκλήματα πολέμου. Ο άνδρας, που ξεχωρίζει για τα μακριά μαλλιά του και την ακραία βιαιότητά του, εμφανίστηκε σε δεκάδες βίντεο να εκτελεί άοπλους πολίτες, με τις εικόνες να προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή.

Σε ένα από τα βίντεο, ο «Αμπού Λούλου» στέκεται μπροστά από μια ομάδα τρομοκρατημένων ανδρών και τους σημαδεύει με το όπλο του. Στη συνέχεια πυροβολεί έναν προς έναν εννέα ανθρώπους εξ επαφής, ενώ οι σοροί τους καταλήγουν στοιβαγμένες στο έδαφος την ώρα που στρατιώτες γύρω του ζητωκραυγάζουν και φωνάζουν το όνομά του. Σε άλλο υλικό, εμφανίζεται να χαμογελά και να χλευάζει τρεις άνδρες που εκλιπαρούν για τη ζωή τους, πριν τους εκτελέσει χωρίς κανέναν δισταγμό.

Ο πολέμαρχος, που έχει χαρακτηριστεί ως ο «χασάπης του αιώνα» μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο TikTok όπου εμφανίζεται να πραγματοποιεί συνοπτικές εκτελέσεις, φέρεται να συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Σε ορισμένα βίντεο μάλιστα καυχιέται ότι ενδέχεται να ευθύνεται προσωπικά για περισσότερους από 2.000 θανάτους.

Νέα έρευνα του Reuters αποκάλυψε την πλήρη έκταση των δολοφονιών που αποδίδονται στον «Αμπού Λούλου» και άλλους διοικητές των RSF, σε γεγονότα που ο ΟΗΕ έχει ήδη καταδικάσει ως εγκλήματα πολέμου. Στα βίντεο που συγκέντρωσε το πρακτορείο, εκατοντάδες πτώματα διακρίνονται στο έδαφος, ενώ διοικητές, ανάμεσά τους και ο «Αμπού Λούλου», χλευάζουν τα θύματα και φωνάζουν «Αλλάχου Άκμπαρ».

Σε ένα ιδιαίτερα σκληρό στιγμιότυπο, ο διοικητής περικυκλώνει έναν τραυματισμένο άνδρα που αιμορραγεί στο έδαφος. Αρνούμενος οποιαδήποτε έκκληση για έλεος, ακούγεται να λέει: «Δεν θα σε λυπηθώ. Δεν θέλουμε τις πληροφορίες σου… είμαστε εδώ για να σκοτώσουμε». Η εικόνα σκοτεινιάζει λίγο πριν ακουστούν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί.

Άλλα βίντεο δείχνουν τον ίδιο και άνδρες του να πυροβολούν αδιακρίτως σωρούς τραυματισμένων ανδρών και γυναικών. Στη συνέχεια κινηματογραφούν τα πτώματα και κοροϊδεύουν λέγοντας: «Να οι οικογένειές σας, ο λαός σας, οι σκλάβοι σας». Σε άλλο υλικό, διοικητής των RSF τραβά βίντεο σε λειτουργία selfie χαμογελώντας μπροστά από διασκορπισμένα πτώματα, λέγοντας ειρωνικά: «Να το ολοκαύτωμα για το οποίο μιλούσε ο εχθρός. Αυτό είναι ολοκαύτωμα. Φύγετε αν μπορείτε». Συνεχίζοντας προσθέτει: «Περάσαμε όλο το πρωί καίγοντάς τους. Τους τελειώσαμε. Ήταν καμένοι, σαν μπάρμπεκιου».

Το Reuters μίλησε με έξι επιζώντες σε προσφυγικούς καταυλισμούς στο Τσαντ, οι οποίοι δήλωσαν ότι είδαν τον «Αμπού Λούλου» να σκοτώνει αμάχους στο αλ-Φάσιρ πριν διαφύγουν τον Οκτώβριο του 2025. Η 25χρονη Μαναζίλ Μούσα αναγνώρισε τον διοικητή σε βίντεο που της έδειξε δημοσιογράφος του Reuters και είπε ότι τον συνάντησε στον δρόμο διαφυγής από το αλ-Φάσιρ. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος κατέσχεσε τα κινητά και τα υπάρχοντά τους, τους ξυλοκόπησε άγρια και πυροβόλησε θανάσιμα τον αδελφό της, Μουμπάρακ.

«Ο Αμπού Λούλου ήταν αυτός που μας κακοποίησε», δήλωσε. «Αυτός σκότωσε τον Μουμπάρακ. Αυτός σκότωσε τις οικογένειές μας και τους συζύγους μας», συμπλήρωσε.

Η 38χρονη Μαντίνα Άνταμ κατήγγειλε ότι ο διοικητής εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο του αλ-Φάσιρ στις 27 Οκτωβρίου, όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι, και ξεκίνησε να σκοτώνει γυναίκες και παιδιά. Περιέγραψε ότι ο «Αμπού Λούλου» ρώτησε μία έγκυο γυναίκα πόσων μηνών ήταν και όταν εκείνη απάντησε «επτά μηνών», την πυροβόλησε επτά φορές στην κοιλιά. Το ίδιο περιστατικό περιγράφεται και από δύο μάρτυρες σε έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο.

Η Άνταμ ανέφερε επίσης ότι ο διοικητής ανάγκασε δέκα παιδιά να καθίσουν στο έδαφος και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των RSF ενώ τα βιντεοσκοπούσε. Παρά τις εκκλήσεις των παιδιών να μην τα σκοτώσει, σύμφωνα με την ίδια, τα εκτέλεσε όλα.

Τα βίντεο του «Αμπού Λούλου» και της ομάδας του περιλαμβάνονται σε σχεδόν 300 βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο την περίοδο της επίθεσης του Οκτωβρίου και αναλύθηκαν από το Reuters και το πρόγραμμα Sudan Witness του Κέντρου για την Ανθεκτικότητα της Πληροφόρησης. Το Reuters ανέφερε ότι ο «Αμπού Λούλου» ήταν ο μοναδικός διοικητής που ταυτοποιήθηκε σε βίντεο να εκτελεί προσωπικά άοπλους ανθρώπους.

Sudan: UAE-backed RSF announced the arrest of Abu Lulu, a senior commander seen killing unarmed men in a viral video from El Fasher.

Η κοινή έρευνα Reuters–Sudan Witness αποκάλυψε επίσης ότι άλλοι τρεις ανώτεροι διοικητές των RSF βρίσκονταν στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια των μαζικών δολοφονιών. Ένα από τα επαληθευμένα βίντεο δείχνει τον Γκέντο Χαμντάν Αμπού Νασούκ, ανώτατο διοικητή των RSF για την περιοχή του Βόρειου Νταρφούρ, να περπατά δίπλα στον «Αμπού Λούλου» το πρωί της 27ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, βίντεο γεωεντοπισμού έδειξαν ότι ο Νασούκ καταγράφηκε σε απόσταση μικρότερη των 40 μέτρων από άλλα βίντεο όπου ο «Αμπού Λούλου» εκτελούσε άοπλους άνδρες, ενώ η ανάλυση των σκιών έδειξε ότι τα βίντεο τραβήχτηκαν μέσα στο ίδιο δίωρο.

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευθύντρια του οργανισμού The Reckoning Project για το Σουδάν, Ζαν Ανρί, δήλωσε ότι βάσει του διεθνούς δικαίου οι ηγέτες αυτοί ενδέχεται να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνοι για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από μαχητές τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Μετά τη διεθνή κατακραυγή, οι RSF φυλάκισαν τον «Αμπού Λούλου» στα τέλη Οκτωβρίου 2025, λίγες ημέρες μετά την αιματηρή κατάληψη του αλ-Φάσιρ. Ο ηγέτης των RSF, Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστός ως Χεμέντι, αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξαν παραβιάσεις από μαχητές των RSF στο αλ-Φάσιρ και ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής λογοδοσίας για τη διερεύνηση καταχρήσεων.

Στις 30 Οκτωβρίου οι RSF δημοσιοποίησαν βίντεο όπου ο «Αμπού Λούλου» μεταφέρεται στη φυλακή Σάλα, νοτιοδυτικά του αλ-Φάσιρ. Στο βίντεο εμφανίζεται με χειροπέδες, να συνοδεύεται από ένοπλους άνδρες και να οδηγείται πίσω από τα κάγκελα. Εκπρόσωπος των RSF μπροστά από τη φυλακή δηλώνει ότι ο διοικητής «θα οδηγηθεί σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με τον νόμο».

Ωστόσο, σύμφωνα με εννέα πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο διοικητής αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων. Δύο από τις πηγές, ένας αξιωματούχος των σουδανικών μυστικών υπηρεσιών και ένας διοικητής των RSF, δήλωσαν ότι είδαν προσωπικά τον ταξίαρχο αλ-Φάτεχ Αμπντουλάχ Ιντρίς, γνωστό ως «Αμπού Λούλου», στο πεδίο μάχης στο Κορδοφάν τον Μάρτιο.

The UAE-backed Rapid Support Forces said they arrested several individuals, including Brig. Gen. Al-Fatih Abdallah Idris, known as "Issa Abu Lulu," for "violations" committed during the capture of El Fasher, where he and others were recorded executing dozens of civilians.



Σύμφωνα με αξιωματικό του στρατού του Τσαντ, στελέχη των RSF ζητούσαν επίμονα την επιστροφή του διοικητή στο μέτωπο για να ενισχυθεί το ηθικό των δυνάμεων που εμπλέκονταν σε σφοδρές μάχες στην περιοχή. Συνολικά 13 πηγές δήλωσαν ότι γνωρίζουν για την αποφυλάκισή του, ανάμεσά τους τρεις διοικητές των RSF, ένας αξιωματικός των RSF, συγγενής του «Αμπού Λούλου», στρατιωτικός από το Τσαντ κοντά στη διοίκηση των RSF και επτά ακόμη άτομα με πρόσβαση σε πληροφορίες για τις επιχειρήσεις των παραστρατιωτικών.

Ο «Αμπού Λούλου» ανήκει στην ίδια φυλή με τον Χεμέντι. Σύμφωνα με τρεις πηγές, ο αδελφός του ηγέτη των RSF και υπαρχηγός της οργάνωσης, Αμπντελραχίμ Νταγκάλο, έδωσε προσωπικά εντολή για την αποφυλάκισή του. Διοικητής των RSF ανέφερε ότι η ηγεσία έδωσε εντολή σε άλλους αξιωματικούς να κρατήσουν μυστική την επιστροφή του στη μάχη, ενώ άλλη πηγή και συγγενής του διοικητή δήλωσαν ότι η αποφυλάκιση έγινε με τον όρο να μην κινηματογραφείται πλέον στο πεδίο των συγκρούσεων.

«Είναι ελεύθερος εδώ και τρεις ή τέσσερις μήνες και βρίσκεται στο πεδίο της μάχης με τα στρατεύματά του», ανέφερε ένας διοικητής των RSF που μίλησε ανώνυμα. Συγγενής του «Αμπού Λούλου» υποστήριξε ότι οι RSF χρειάζονταν τις υπηρεσίες του επειδή οι δυνάμεις τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

RSF Commander "Issa Abu Lulu" boasts of executing 15+ civilians at point-blank in El Fasher, SW Sudan. More footage of his atrocities emerging.

Μετά την εδραίωση του ελέγχου στο αλ-Φάσιρ, οι RSF μετέφεραν την επίθεσή τους ανατολικά προς την περιοχή Κορδοφάν, ανάμεσα στις περιοχές που ελέγχουν οι ίδιες και εκείνες που κατέχει ο στρατός, όπου αντιμετώπισαν σφοδρές συγκρούσεις. «Είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των στρατιωτών και αυτό ενισχύει το ηθικό τους», δήλωσε ο συγγενής του.

Σε αρκετά βίντεο που επαληθεύθηκαν από το Reuters και το Sudan Witness, άλλοι μαχητές των RSF επαινούν τον «Αμπού Λούλου» και τις δολοφονίες του. Σε ένα από αυτά, που αναρτήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025 από τον μαχητή των RSF Σαλάχ Αμπντίν Μοχάμεντ Αζάλα, ο ίδιος δηλώνει ότι πολλοί μαχητές είναι έτοιμοι να πάρουν τη θέση του.

«Αν ο Αμπού Λούλου εξαφανιζόταν ή αν τον συλλαμβάνατε ή τον δικάζατε, όλοι εμείς είμαστε 1.000 Αμπού Λούλου», λέει κοιτώντας την κάμερα. «Κι εγώ είμαι ο Αμπού Λούλου».

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση συνασπισμού υπό την ηγεσία των RSF εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας ότι ο διοικητής έχει αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τη δήλωση του εκπροσώπου της κυβέρνησης Tasis, Άχμεντ Τουγκούντ Λισάν, ειδικό δικαστήριο θα δικάσει τον «Αμπού Λούλου» και άλλους κατηγορούμενους για παραβιάσεις κατά την επίθεση στο αλ-Φάσιρ.

«Οι ισχυρισμοί ότι ο Αμπού Λούλου αφέθηκε ελεύθερος είναι αναληθείς, κακόβουλοι και απολύτως ψευδείς», αναφέρει η ανακοίνωση. «Ο Αμπού Λούλου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για παραβιάσεις κατά την απελευθέρωση του αλ-Φάσιρ βρίσκονται υπό κράτηση από τη στιγμή της σύλληψής τους και δεν έχουν φύγει ποτέ από τη φυλακή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.