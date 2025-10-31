Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι συνέλαβαν αρκετούς μαχητές, ανάμεσά τους και έναν πολέμαρχο γνωστό ως Αμπού Λούλου, ο οποίος έχει «πρωταγωνιστήσει» σε πολλά βίντεο με εκτελέσεις.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram, οι RSF -οι οποίες βρίσκονται σε πόλεμο με τον σουδανικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023- ανέφεραν:

Οι RSF κατέλαβαν την Κυριακή το Ελ Φάσερ -το τελευταίο οχυρό του στρατού στο δυτικό Νταρφούρ- έπειτα από πολιορκία 18 μηνών.

Ο πολέμαρχος Αμπού Λούλου, που έβγαινε στο TikTok και εκτελούσε άοπλους σε βίντεο

Σε ανακοίνωση αργά το βράδυ της Πέμπτης, οι RSF είπαν ότι κρατούν αρκετούς μαχητές που κατηγορούνται για «παραβιάσεις που σημειώθηκαν κατά την απελευθέρωση» του Ελ Φάσερ, ανάμεσά τους και τον Αμπού Λούλου, ο οποίος εμφανίζεται σε πολλά βίντεο να εκτελεί συνοπτικά άνδρες.

Σε ένα απόσπασμα, φαίνεται να πυροβολεί άοπλους άνδρες εξ επαφής, ενώ σε άλλο στέκεται ανάμεσα σε οπλισμένους άνδρες, κοντά σε δεκάδες πτώματα και καμένα οχήματα.

Sudan: UAE-backed RSF announced the arrest of Abu Lulu, a senior commander seen killing unarmed men in a viral video from El Fasher. pic.twitter.com/RwxvXRw2AF — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

Οι RSF δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Αμπού Λούλου πίσω από τα κάγκελα φυλακής στο Βόρειο Νταρφούρ.

Το Ελ Φάσερ έχει αποκοπεί από κάθε επικοινωνία μετά την πτώση του, αλλά επιζώντες που έφτασαν στην κοντινή πόλη Ταουίλα περιέγραψαν μαζικές σφαγές, παιδιά που εκτελέστηκαν μπροστά στους γονείς τους και πολίτες που ξυλοκοπήθηκαν καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Από την Κυριακή, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνουν άνδρες με στολές των RSF να εκτελούν συνοπτικά κόσμο γύρω από την πόλη.

The UAE-backed Rapid Support Forces said they arrested several individuals, including Brig. Gen. Al-Fatih Abdallah Idris, known as “Issa Abu Lulu,” for “violations” committed during the capture of El Fasher, where he and others were recorded executing dozens of civilians.



The… pic.twitter.com/ibRPxj0INj — TabZ (@TabZLIVE) October 30, 2025

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη ότι υπάρχουν «αξιόπιστες αναφορές για εκτελέσεις μεγάλης κλίμακας» μετά την είσοδο των RSF στο Ελ Φάσερ.

Ο Φλέτσερ είπε πως οι RSF ισχυρίζονται ότι ερευνούν τις καταγγελίες, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για τη δέσμευσή τους, εν μέσω «φρικτών ειδήσεων» από το Βόρειο Νταρφούρ.

Οι RSF -που κατάγονται από τις διαβόητες πολιτοφυλακές Τζαντζαουίντ, οι οποίες είχαν κατηγορηθεί για φρικαλεότητες στο Νταρφούρ πριν από δύο δεκαετίες- και ο στρατός αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Ο «χασάπης του αιώνα»

Ο Σουδανός πολέμαρχος που εμφανίζεται στο TikTok και έχει αποκαλεστεί «χασάπης του αιώνα» καυχήθηκε ότι σκότωσε 2.000 ανθρώπους, μετά τη δημοσίευση βίντεο που τον δείχνουν να εκτελεί ψυχρά άνδρες έναν προς έναν.

#BREAKING🔸 🇸🇩 RSF Commander "Issa Abu Lulu" boasts of executing 15+ civilians at point-blank in El Fasher, SW Sudan. More footage of his atrocities emerging. #SudanGenocide #StopRSF #ElFasher pic.twitter.com/IW6Q90le7o — Twilight (@TwilightDewy) October 27, 2025

Ο Αμπού Λούλου, ή Μπριγκαντιέ Αλ-Φάτεχ Αμπντάλα Ίντρις, φαίνεται σε βίντεο να στοχεύει με το όπλο του μια ομάδα άοπλων ανδρών και να τους εκτελεί εν ψυχρώ, ενώ γύρω του οι στρατιώτες επευφημούν και φωνάζουν το όνομά του.

Περισσότεροι από 2.000 άμαχοι δολοφονήθηκαν από μέλη των RSF μέσα σε 48 ώρες, μετά την πτώση της πόλης.

Σε άλλο βίντεο, ο Αμπού Λούλου χαμογελά καθώς χλευάζει τρεις άνδρες που τον ικετεύουν να μην τους σκοτώσει -κι έπειτα τους εκτελεί.

Έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στο TikTok.

Η σύγκρουση στο Σουδάν ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, μετά από χρόνιες εντάσεις ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν (SAF) και τον επικεφαλής των RSF σχετικά με το μέλλον της χώρας.

RSF butcher of el-Fasher Abu Lulu being active on TikTok is so bizarre pic.twitter.com/kzeHxhgSas — Adil Zd (@AdilNotZd) October 30, 2025

Ο Αμπού Λούλου, που έχει χαρακτηριστεί «σταρ» των πρόσφατων βίντεο βίας στο Σουδάν, έχει ιστορικό κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τον Αύγουστο είχε καταγραφεί σε παρόμοιες εκτελέσεις σε διάφορες περιοχές του Σουδάν, μεταξύ των οποίων και στα περίχωρα του Ελ Φάσερ.

Σύμφωνα με καταγραφή του Sudans Post, ο Αμπού Λούλου φέρεται να ανάγκασε έναν άνδρα -ιδιοκτήτη εστιατορίου- να του αποκαλύψει την τοποθεσία ενός εχθρικού διοικητή. Όταν εκείνος αρνήθηκε, ο Αμπού Λούλου τον ρώτησε για την εθνοτική του καταγωγή και στη συνέχεια τον εκτέλεσε επί τόπου.