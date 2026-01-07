Την εξαιρετική παρουσία του Τάσου Δουβίκα με τη φανέλα της Κόμο εξήρε ο Σέσκ Φάμπρεγκας μετά την επιβλητική νίκη με 3-0 απέναντι στην Πίζα, αποτέλεσμα που έφερε την ομάδα στην 4η θέση της Serie A την Τρίτη (06/01).

Ο 26χρονος Έλληνας φορ πραγματοποίησε ακόμη μία εμφάνιση υψηλού επιπέδου, πετυχαίνοντας δύο γκολ και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο της ομάδας του. Με αυτά τα τέρματα ανέβασε τον απολογισμό του στα έξι στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά έχει σημειώσει εννέα γκολ σε 20 εμφανίσεις με την ιταλική ομάδα.

Ο Δουβίκας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και στο 76ο λεπτό αξιοποίησε ιδανικά μια φάση τετ-α-τετ απέναντι στον αντίπαλο γκολκίπερ. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης (90’+6’), έγραψε το τελικό 3-0, σκοράροντας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Με το τέλος του αγώνα, ο Ισπανός προπονητής της Κόμο εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του για την απόδοση του Έλληνα επιθετικού, δίνοντας έμφαση τόσο στη δουλειά όσο και στη νοοτροπία που τον χαρακτηρίζουν.

«Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος για εκείνον. Προσφέρει τεράστια δουλειά στην ομάδα και διαθέτει τη σωστή νοοτροπία. Στα 26 του έχει ακόμη μεγάλο περιθώριο εξέλιξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάμπρεγας, δείχνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του Δουβίκα.