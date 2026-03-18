Οι Aρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αφήσει να εννοηθεί ιδιωτικά ότι θα επιτρέψουν στους εκπατρισμένους να παραμένουν περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό χωρίς να χάνουν το προνομιακό φορολογικό τους καθεστώς, καθώς η χώρα επιχειρεί να δώσει κίνητρα επιστροφής σε όσους εγκατέλειψαν μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια των Αρχών, όσοι έχουν αποχωρήσει από το κράτος του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου είναι πιθανό να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη επιείκεια όσον αφορά τους κανόνες που απαιτούν την παρουσία τους στα ΗΑΕ για έναν ελάχιστο αριθμό ημερών κάθε έτος, προκειμένου να διατηρούν την ιδιότητα του φορολογικού κατοίκου.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το Ντουμπάι, το οποίο έχει εξελιχθεί σε χρηματοοικονομικό κέντρο της περιοχής, προσελκύοντας εύπορα άτομα χάρη στον μηδενικό φόρο εισοδήματος, αλλά και στη φήμη του για ασφάλεια και αφθονία κεφαλαίων. «Το Ντουμπάι έχει ήδη δει το πλεονέκτημα της ασφάλειας και της σταθερότητας να πλήττεται από τα πρόσφατα γεγονότα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την οικονομία και την εικόνα του να διατηρήσει αυτούς τους εκπατρισμένους», δήλωσε η Έλσα Λίτλγουντ, φορολογική εταίρος στην BDO που συμβουλεύει εύπορους πελάτες.

Τα ΗΑΕ εφαρμόζουν δύο καθεστώτα για τους εκπατρισμένους που επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη φορολογική κατοικία. Τα άτομα συνήθως πρέπει να παραμένουν στη χώρα για 183 ημέρες εντός συνεχόμενου 12μηνου ή για 90 ημέρες εφόσον διαθέτουν σημαντικούς δεσμούς με τη χώρα, όπως εργασία ή μόνιμη κατοικία.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Αρχής των ΗΑΕ εμφανίζονται απρόθυμοι να εκδώσουν γενικές εξαιρέσεις, ωστόσο έχουν επισημάνει ότι οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση μετά το τέλος της σύγκρουσης, σύμφωνα με δύο δικηγόρους που έχουν ενημερωθεί από την αρχή. Παράλληλα, η υπηρεσία συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αρχή Ταυτότητας, Ιθαγένειας, Τελωνείων και Ασφάλειας Λιμένων για πιθανές χαλαρώσεις των κανόνων.

Πέραν των ημερών παραμονής, τα ΗΑΕ διαθέτουν και τη ρήτρα «κέντρου ζωής», η οποία επιτρέπει την απόκτηση φορολογικής κατοικίας εφόσον η «συνήθης ή κύρια κατοικία και το κέντρο οικονομικών και προσωπικών συμφερόντων» ενός ατόμου βρίσκονται στη χώρα. Επιπλέον, οι Αρχές μπορούν να λάβουν υπόψη λόγους ανωτέρας βίας κατά την αξιολόγηση της φορολογικής κατοικίας.

«Η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα αντιδράσει ανάλογα με τις ανάγκες της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαταραχές στις μετακινήσεις κατά περίπτωση», δήλωσε ο Μάικλ Κορτμπάουι, ανώτερος εταίρος στη BSA Law στο Ντουμπάι.

Ορισμένοι εύποροι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα ΗΑΕ αυτόν τον μήνα, καθώς το Ιράν ξεκίνησε επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, επιστρέφοντας στη συνέχεια βιαστικά για να αποφύγουν την απώλεια της φορολογικής τους ιδιότητας, όπως τονίζουν οι Financial Times. Ωστόσο, η αποφασιστικότητα ορισμένων από αυτούς φαίνεται να μειώνεται, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα και κρίσιμες υποδομές έχουν στοχοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής περιοχής του Ντουμπάι, όπου εργάζονται πολλοί εξ αυτών.

Η British Airways έχει ακυρώσει όλες τις πτήσεις προς το Ντουμπάι τουλάχιστον έως τον Ιούνιο, καθιστώντας δυσκολότερη την επιστροφή όσων βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ έχει παρουσιάσει κατά διαστήματα διακοπές λειτουργίας.

Το φορολογικό έτος για την κατοικία στα ΗΑΕ ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι αποχώρησαν με την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου κινδυνεύουν να χάσουν το φορολογικό τους καθεστώς, εκτός αν επιστρέψουν τους επόμενους μήνες ή αν χαλαρώσουν οι κανόνες.

Οι συνέπειες θα είναι ακόμη πιο έντονες για όσους επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις από την HM Revenue & Customs εφόσον θεωρηθούν φορολογικοί κάτοικοι της χώρας. «Αν χάσουν τη φορολογική κατοικία στα ΗΑΕ και αναγκαστούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό αποτελεί τεράστιο ρίσκο για το Ντουμπάι», υπογράμμισε η Λίτλγουντ.