Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά έχει σκορπίσει θλίψη και έντονη συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο, καθώς ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Πίσω του αφήνει μια μακρόχρονη πορεία στον δημόσιο βίο, με διαδρομή που ξεκινά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φτάνει μέχρι τη Βουλή και κυβερνητικές θέσεις ευθύνης, όπου υπηρέτησε επί σειρά ετών.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε άμεση ανταπόκριση από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, με μηνύματα αποχαιρετισμού να καταφθάνουν από κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σταθερή παρουσία του στα κοινά και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα χαρτοφυλάκιά του.

Στις τοποθετήσεις τους γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη στενή του σχέση με την Κορινθία, στη συμβολή του σε ζητήματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, καθώς και στη συνολική του προσφορά μέσα από θέσεις ευθύνης σε αυτοδιοίκηση και κεντρική πολιτική σκηνή.

Με συγκινητική ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

«Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του.

Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.

Όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Το συλλυπητήριο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά, υπογραμμίζοντας ότι «η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές».

Ειδικότερα, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά.

Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ανδρουλάκης: Ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη δήλωσή του για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.

Χατζηδάκης: «Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό»

Τον παλιό του συνεργάτη Νίκο Ταγαρά αποχαιρετά με συγκίνηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού».

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλήγει: «Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!».

Γεωργιάδης: Ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε συλλυπητήρια ανάρτηση για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

Ο υπουργός Υγείας έγραψε στην πλατφόρμα Χ για τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πέθανε σε ηλικία 70 ετών:

«Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!».

Παπασταύρου: «Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη δημόσια ζωή του τόπου»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, εξέφρασε με ανάρτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για «δυσαναπλήρωτο κενό» που αφήνει η απώλειά του «στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου».

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «πολύτιμο φίλο, αγαπητό συνεργάτη και ευπατρίδη πολιτικό», σημειώνοντας ότι υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση τόσο την πατρίδα όσο και τους πολίτες. Όπως ανέφερε, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό και το κυβερνητικό έργο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί «τη μεγάλη παρακαταθήκη» που αφήνει πίσω του ο Νίκος Ταγαράς, προσθέτοντας ότι υπάρχει «χρέος να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί» το έργο αυτό.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ακόμη ότι ο Νίκος Ταγαράς έδωσε «μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο», κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως είπε, παρέδωσε «μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους».

«Θα μας λείψει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους συνεργάτες και όλους όσοι συμπορεύθηκαν με τον εκλιπόντα.

«Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία σου η μνήμη», καταλήγει η ανάρτηση του υπουργού.

Δένδιας: Σε κάθε του αξίωμα υπηρέτησε με ήθος και ευπρέπεια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για το θάνατο του Νίκου Ταγαρά ανέφερε: «Ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη».

Και πρόσθεσε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Φάμελλος: Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό με σοβαρότητα, δημοκρατικό ήθος και συναινετική στάση στη δημόσια ζωή.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά», αναφέρει ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας πως η παρουσία του «ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος».Ο ίδιος προσθέτει ότι, κατά τη συνεργασία τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτίμησε τον χαρακτήρα του εκλιπόντος, παρά τις πολιτικές τους διαφορές, ενώ υπογραμμίζει και την αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε τη μάχη για την υγεία του.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στην αυτοδιοικητική του πορεία, επισημαίνοντας ότι αυτή αποτυπωνόταν στην προσωπικότητά του, η οποία χαρακτηριζόταν από συναινετική στάση, διάθεση κατανόησης και αναζήτησης λύσεων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εκφράζει στο τέλος της ανάρτησής του τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Νίκου Ταγαρά.

Κοντογεώργης: Υπηρέτησε τον τόπο του και τον δημόσιο βίο με αφοσίωση, υπευθυνότητα και σοβαρότητα

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά», αναφέρει στο δικό του συλλυπητήριο μήνυμα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. «Εναν πολιτικό», προσθέτει, «που υπηρέτησε τον τόπο του, την Κόρινθο, και το δημόσιο βίο με αφοσίωση, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Έναν άνθρωπο που σε κέρδιζε με την ανεπιτήδευτή του ευγένεια και ειλικρίνεια.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους», καταλήγει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Σκέρτσος: Ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου: «Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη.

Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά.

Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος.

Κακλαμάνης: Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, δήλωσε:

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, που αποχαιρετώ σήμερα έναν πραγματικό φίλο, έναν άξιο πολιτικό, ένα υπόδειγμα επαγγελματία, έναν σπουδαίο οικογενειάρχη. Αυτός ήταν ο Νίκος Ταγαράς. Ένα κλασσικό παράδειγμα ήθους που συνάντησα στην πολιτική μου πορεία επί δεκαετίες. Ο Νίκος συνέδεσε το όνομα του για πάντα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις ξεκινώντας από την Αυτοδιοίκηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία αλλά και ως υπουργός στη συνέχεια. Μεταρρυθμίσεις, που διαμόρφωσαν και θα διαμορφώσουν στο μέλλον έναν καλύτερο τόπο για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αγωνίστηκε πάντα με συνέπεια, με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης σε όποια θέση κι αν υπηρέτησε.

Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και φίλους του.

Καλό ταξίδι φίλε Νίκο».

Κεραμέως: Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον Νίκο Ταγαρά

«Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον Νίκο Ταγαρά, έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν πραγματικό μαχητή, με πολυετή προσφορά στη δημόσια ζωή, με συνέπεια, ήθος και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τους πολίτες. Υπηρέτησε με αφοσίωση τον τόπο του τόσο από τη θέση του βουλευτή όσο και από κυβερνητικές θέσεις ευθύνης, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα».

Αυτό αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Σαμαράς: «Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για το Νίκο Ταγαρα:

«Σήμερα χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία. Και που ως άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΝΔ για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Η ΝΔ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά.

Γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών και τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχικά ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987-1994) και στη συνέχεια ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 εξελέγη Νομάρχης Κορινθίας και επανεξελέγη το 2006, επικρατώντας και τις δύο φορές από την πρώτη Κυριακή.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012 και υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2014-2015). Επανεξελέγη στις εθνικές εκλογές του 2019 και διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2020-2023). Στις εθνικές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου του 2023 επανεξελέγη Βουλευτής Κορινθίας και διορίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια και πάθος για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»