Η απόφαση της CAF να χρίσει το Μαρόκο νικητή του Κόπα Άφρικα, στα χαρτιά, έχει προκαλέσει οργή στη Σενεγάλη, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της οποίας ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει το τρόπαιο.

Η απόφαση της αφρικανικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας έσκασε σαν βόμβα, καθώς δεν είναι και ό,τι πιο σύνηθες να αλλάζει ο νικητής σε μια διοργάνωση δύο μήνες μετά την ολοκλήρωσή της. Έγινε όμως και το ποια θα είναι η συνέχεια δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς.

Στο Μαρόκο πανηγυρίζουν τη… νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου, αυτό όμως παραμένει στα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης και δεν πρόκειται να μετακινηθεί από εκεί, αν πρώτα δεν πάρει την οριστική του απόφαση το CAS.

Η Σενεγάλη προσέφυγε εκεί με την ελπίδα να ανατραπεί η απόφαση της CAF και μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και να ανακοινωθεί η απόφαση, το τρόπαιο θα παραμείνει στη Σενεγάλη.