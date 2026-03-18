Έρευνα για διαφθορά στην CAF, την αφρικανική ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, μετά την απόφασή της να ανακηρύξει το Μαρόκο νικητή του Κόπα Άφρικα, ζήτησε η κυβέρνηση της Σενεγάλης.

Οι Σενεγαλέζοι είναι έξαλλοι με την απόφαση της CAF και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε πως προσέφυγε ήδη στο CAS με στόχο, φυσικά, να ανατραπεί η απόφαση της αφρικανικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Οι αντιδράσεις, όμως, δεν περιορίζονται εκεί, καθώς η κυβέρνηση της Σενεγάλης ζητάει να γίνει έρευνα για διαφθορά στις τάξεις της CAF, καθώς δεν μπορούν να εξηγήσουν διαφορετικά την απόφαση απονομής του τίτλου, στα χαρτιά, στο Μαρόκο, δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά.

Ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έγινε στις 18 Ιανουαρίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου και σημαδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση των ποδοσφαιριστών της Σενεγάλης, στις καθυστερήσεις του κανονικού αγώνα, μετά από πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου.

Μετά από περίπου 15 λεπτά απόλυτου χάους, οι Σενεγαλέζοι επανήλθαν στο γήπεδο, ο Μπραχίμ Ντίαθ αστόχησε στο πέναλτι και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν τελικά κα κατακτήσουν το τρόπαιο με 1-0, χάρη σε ένα γκολ του Παπέ Γκ΄ρι στην παράταση.