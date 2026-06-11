Μπορεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ, η παραμονή του όμως είναι πιο αμφίβολη ποτέ, καθώς υπάρχουν έντονες φήμες για συμφωνία με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ρουμάνος προπονητής αποτελούσε στόχο της Μπεσίκτας, στις δηλώσεις του όμως τόνιζε συνεχώς πως δεσμεύεται μέχρι το 2027 με τον «δικέφαλο του βορρά» και πως θα αποχωρήσει μόνο αν αυτό επιθυμεί η διοίκησή του.

Την Τετάρτη (10/6) ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο του Sky Italia έκανε λόγο για διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι και μία μέρα μετά, την Πέμπτη (11/6), υπάρχουν έντονες φήμες για συμφωνία του ΠΑΟΚ με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως και να έχει, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σύντομα, μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς στις 21 Ιουνίου αρχίζει η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» και μέχρι τότε το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά.