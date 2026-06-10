Σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ από το Κατάρ βρίσκεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Εδώ και καιρό υπάρχουν διάφορα σενάρια για το μέλλον του Ρουμάνου προπονητή καθώς υπήρχε το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας και μπορεί να μην υπήρξε κάποια εξέλιξη με τους Τούρκους, αυτό όμως δεν έβαλε τέλος στις φήμες.

Τα τελευταία 24ωρα υπάρχει η αίσθηση πως η αποχώρηση του Λουτσέσκου από τον «δικέφαλο του βορρά» είναι πιο πιθανή από ποτέ και τώρα ασχολήθηκε με το θέμα και ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος του Sky, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media, ο Λουτσέσκου είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας, με την ανακοίνωση να αναμένεται στο τέλος του μήνα.