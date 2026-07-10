Ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας στη νότια Ισπανία, αυξήθηκε στους 12, καθώς οι αρχές εντόπισαν ακόμη έξι σορούς, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

🔴 #IFLosGallardos (#Almería). Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026

«Ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν στην πυρκαγιά στην (κοινότητα) Λος Γκαγιάρδος αυξήθηκε σε 12, μετά την επιβεβαίωση έξι επιπλέον θανάτων στην πυροπαθή περιοχή», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση της αυτονομίας (της επαρχίας) της Ανδαλουσίας σε ανακοίνωσή της.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm — Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για έξι νεκρούς στην κωμόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, ενώ έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων. Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν την τραγωδία ως μία από τις πιο πολύνεκρες δασικές πυρκαγιές που έχει γνωρίσει η Ανδαλουσία, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Πληροφορίες που εξετάζονται αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από πτώση ηλεκτρικού καλωδίου κοντά στην εθνική οδό Ν-340