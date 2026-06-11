Ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ, όταν ο Μανώλης Μαυρομμάτης πραγματοποίησε τηλεφωνική παρέμβαση, συγκινώντας τους παρουσιαστές και τους τηλεθεατές.

Ο εμβληματικός αθλητικός δημοσιογράφος, που έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πιο ιστορικές μεταδόσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, ευχαρίστησε όσους εξακολουθούν να θυμούνται τις περιγραφές και την πολυετή προσφορά του στη δημόσια τηλεόραση.

«Είναι συγκινητικές αυτές οι στιγμές. Κάνουν όλους εμάς υπερήφανους που εργαστήκαμε για την ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

Όταν ρωτήθηκε ποια στιγμή ξεχωρίζει από τις αμέτρητες περιγραφές του σε Παγκόσμια Κύπελλα, απάντησε πως για όσους αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο είναι αδύνατο να επιλέξουν μόνο μία. «Οι στιγμές είναι αμέτρητες, όπως και η συγκίνηση που με διακατέχει. Σας ακούω, θυμάστε αυτές τις στιγμές και σκέφτομαι ότι είναι στιγμές που δεν ξαναγυρίζουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αποφεύγοντας να χρίσει κάποια εθνική ομάδα ως φαβορί.

«Δεν υπάρχουν φαβορί. Όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο αποτελούν μεγάλες στιγμές για τη θεά του ποδοσφαίρου», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μανώλης Μαυρομμάτης πήρε πρόσφατα εξιτήριο από κέντρο αποκατάστασης, περίπου δύο χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του, τραγωδία κατά την οποία έχασε τη ζωή της η σύζυγός του.