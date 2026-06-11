Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά τις «αδειοδοτήσεις περιφερειακών καναλιών», έκανε έναν συνολικό απολογισμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση ήταν «Διδακτική, με πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, με θετική στάση αρκετών κομμάτων της Αντιπολίτευσης που την τίμησαν, αλλά και ορισμένων που την απαξίωσαν», επισημαίνοντας τόσο τη συμβολή κομμάτων της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν εποικοδομητικά όσο και τη στάση όσων, κατά την άποψή του, δεν αντιμετώπισαν τη διαδικασία με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

Ταυτόχρονα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αντιδρώντας στις αιχμές που άφησε εναντίον του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

«Ήταν μια πολύ διδακτική διαδικασία με πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Η θετική πλευρά της διαδικασίας είναι η στάση αρκετών κομμάτων της Αντιπολίτευσης, η οποία ήταν πολύ χρήσιμη για την τελική μορφή του νομοσχεδίου», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Και στο σημείο αυτό, αναφέρθηκε ονομαστικά στους εισηγητές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛ.ΛΥ και της ΝΙΚΗΣ, επισημαίνοντας ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προσπάθησαν να πάρουν απαντήσεις και όσα από αυτά είπανε και θεωρούσαμε ότι βελτίωναν το νομοσχέδιο, εντάχθηκαν».

«Η τελική του μορφή είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης, των εισηγήσεων και των προτάσεων των φορέων, αλλά και μέρους της Αντιπολίτευσης που σεβάστηκε τον ρόλο που είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «ένα μέρος του Κοινοβουλίου επιδόθηκε σε συκοφαντίες, σε προσωπικές επιθέσεις και δεν είπαν τίποτα για ένα νομοσχέδιο που δεν αφορά στις δικές μας ζωές αλλά στις ζωές όλων των συμπολιτών μας σε όλη την Ελλάδα, διότι τα τοπικά κανάλια είναι οι σταθμοί αυτοί που προβάλουν πολύ σημαντικά ζητήματα για κάθε χωριό, κάθε πόλη, κάθε γειτονιά».

«Αυτή λοιπόν τη σοβαρή συζήτηση κάποιοι την τίμησαν και κάποιοι την απαξίωσαν, μιλώντας για άλλα θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή συζήτηση», είπε, στρέφοντας τα πυρά του προς την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ως προς τα πολύ τραγικά που άκουσα για τον κ. Παπαστεργίου από την κ. Κωνσταντοπούλου θα μπορούσα να τα προσπεράσω. Αλλά δεν μπορώ να μην το αναδείξω γιατί συνδέσατε τον κ. Παπαστεργίου με ένα τραγικό γεγονός, με τον θάνατο συμπολιτών μας, το οποίο και ερευνάται από τη δικαιοσύνη όπως πολύ σωστά κάνει κάθε φορά.

Και δεν το λέω επειδή είμαστε στην ίδια παράταξη, το λέω επειδή και αυτός είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά, πάνε σχολείο και μπορεί να τα ακούσουν. Λέω, λοιπόν, είναι ντροπή. Ξέρω ότι δεν σας νοιάζει. Έχετε κάνει καριέρα εργαλειοποιώντας τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό όπου θα σας μείνει για όσα χρόνια ο κόσμος σας ψηφίζει. Ακριβώς, λοιπόν, με το ίδιο μοτίβο, στην ίδια αίθουσα που είχατε επιτεθεί τότε σε έναν νεκρό μηχανοδηγό που άκουγε η οικογένειά του, συνδέσατε τον κ. Παπαστεργίου με κάτι το οποίο ούτε η ίδια η δικαιοσύνη το έχει κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης κάτω από τις έντονες αντιδράσεις της κ. Κωνσταντοπούλου που ζητούσε να πάρει το λόγο.

«Ευτυχώς, λοιπόν, που πολλές φορές στη ζωή, όπως ξέρετε, ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Εσείς που σπείρατε αυτό το κύμα εργαλειοποίησης και αναδείξατε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ τραγικό, δηλαδή να εκμεταλλευτείτε τον ανθρώπινο πόνο πάνω σε ένα υπαρκτό μεγάλο θέμα, ένα τραγικό δυστύχημα το οποίο διερευνά η δικαιοσύνη, φαίνεται κ. Κωνσταντοπούλου ότι πέφτετε στην παγίδα που εσείς η ίδια δημιουργήσατε. Τώρα είναι αργά για δάκρυα κ. Κωνσταντοπούλου. Θα δείτε ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής σας», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης σε διευκρινιστικές του απαντήσεις υπεραμύνθηκε της τροπολογίας για την ΕΡΤ, υποστηρίζοντας ότι «είναι σωστή η διατύπωση για να μπορούν να κάνουν χρήση με τα δικαιολογητικά τους όσοι θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι «σε περίπτωση που συναντήσουν πρόβλημα από τα υπηρεσιακά συμβούλια, θα επανέλθω στο νομοσχέδιο για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες», όπως είπε.

Πηγή: ΑΠΕ