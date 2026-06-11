Η Αποστολία Ζώη δέχεται προσέγγιση κυρίως από νεότερης ηλικίας άντρες, όπως δήλωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο τις επιφυλάξεις που διατηρεί όταν τα ηλικιακά δεδομένα απέχουν κατά πολύ.

Η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για την προσωπική της ζωή και την κατάσταση που επικρατεί στις σύγχρονες ανθρώπινες επαφές, εξηγώντας τη στάση που κρατά πλέον στο συγκεκριμένο κομμάτι.

«Οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολες»

Η ίδια ξεκαθάρισε αρχικά πως δεν έχει βάλει ποτέ έναν σύντροφο πάνω από την πορεία και την καθημερινότητά της, καθώς δεν κρίνει μια τέτοια επιλογή ως ορθή. Αναφερόμενη στην τρέχουσα πραγματικότητα γύρω από το κομμάτι των δεσμών, η Αποστολία Ζώη υπογράμμισε:

«Δεν θέλω να χάνω την πίστη μου η αλήθεια είναι, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολες και εγώ ίσως έχω γίνει πιο απαιτητική, και καλά έκανα. Πάνω απ’ όλα ειλικρίνεια και δοτικότητα, πράγμα που λείπει πάρα πολύ το 2026, και εύχομαι και ελπίζω να αλλάξει. Έχω βαρεθεί αυτό το “fast food”. Όχι ρε παιδιά, πάμε στις ρίζες μας, γιατί όχι;».

Η ηλικιακή διαφορά και τα «σαράντα κύματα»

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο κατά πόσο δέχεται φλερτ από άτομα μικρότερης ηλικίας, η ερμηνεύτρια απάντησε καταφατικά, αναλύοντας παράλληλα τα εμπόδια που βάζει η ίδια αλλά και τις επιφυλάξεις της.

Πιο συγκεκριμένα, η Αποστολία Ζώη σημείωσε για το ζήτημα: «Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, ούτως ή άλλως. Απλά γενικότερα, για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει ο άλλος από σαράντα κύματα. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη η διαφορά. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου γιατί κάθε φορά που έχω πει “ποτέ”, το έχω λουστεί. Έχει μια δυσκολία όταν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά».