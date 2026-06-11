Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν την Πέμπτη ότι πραγματοποίησαν πλήγμα στο διυλιστήριο πετρελαίου του Αφίπσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου αναφέρει πως εξαιτίας του πλήγματος, στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο.

Αξιωματούχοι του Κρασνοντάρ διευκρίνισαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε εξαιτίας πτώσης συντριμμιών drone και αντιμετωπίστηκε γρήγορα προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Overnight, Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Afipsky oil refinery, setting it ablaze.



Seen here, a Ukrainian drone slams into the refinery and explodes, with a secondary explosion seen seconds later. pic.twitter.com/IIUZejaAOy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2026

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν επίσης πως έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την κατασκευή drones στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.