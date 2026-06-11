Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αυστραλία μια υπόθεση που έχει μετατραπεί σε αντικείμενο ευρείας δημόσιας συζήτησης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ένας άνδρας καταγράφει τη σύντροφό του να βρίσκεται στο κρεβάτι μαζί με τον 19χρονο γιο του που απέκτησε από προηγούμενη σχέση.

Ο Λέβι Χίλτον, οικοδόμος από τη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που, όπως σχολιάζεται, θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ, οργή ή βαθιά ταπείνωση. Αντί όμως να αντιδράσει με κάποιον από αυτούς τους τρόπους, επέλεξε αρχικά να πιάσει το κινητό του τηλέφωνο.

Καταγράφοντας τον εαυτό του να τραβά τα σκεπάσματα του κρεβατιού, εστίασε με την κάμερα στην 38χρονη σύντροφό του, Τζέσικα Τε Χούια, και στον έφηβο γιο του, Λορέντζο, ο οποίος κοιμόταν δίπλα της. Στη συνέχεια, αποφάσισε να μην κρατήσει το περιστατικό εντός της οικογένειας, αλλά να δημοσιεύσει το βίντεο στους περίπου 6.000 ακολούθους του στο Instagram.

Στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει προς την Τε Χούια: «Κάνεις σεξ με τον γιο μου;».

Το υλικό διαδόθηκε με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να γίνει γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα. Η δημοσιότητα δεν περιορίστηκε μόνο στο αρχικό βίντεο, καθώς στη συνέχεια η 38χρονη Τε Χούια εμφανίστηκε δημόσια για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ενώ και τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα τοποθετήθηκαν δημοσίως για το θέμα.

Σύμφωνα με το βίντεο, ο Χίλτον εισβάλλει στην κρεβατοκάμαρα στις 4 τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου, έχοντας, όπως αναφέρεται, ανοίξει την κλειδωμένη πόρτα με ένα μαχαίρι βουτύρου. Απευθυνόμενος στον γιο του, τον ρωτά: «Γιατί είσαι στο κρεβάτι της;».

Ο 19χρονος σηκώνει το χέρι του για να καλύψει το πρόσωπό του από την κάμερα, χωρίς να απαντήσει. Στη συνέχεια ο Χίλτον στρέφεται προς την Τε Χούια, η οποία εξακολουθεί να έχει τα μάτια της κλειστά, και της λέει: «Ήξερα ότι ήσουν ψεύτρα».

Η Τε Χούια απαντά νυσταγμένα: «Δεν κάνω τίποτα, φίλε».

Στη συνέχεια του ζητά να φύγει από το σπίτι της, όμως εκείνος συνεχίζει λέγοντας: «Κάνεις σεξ με τον γιο μου; Κάνεις; Γιατί είναι ο γιος μου στο κρεβάτι σου;».

Ο Χίλτον προσθέτει: «Ο 19χρονος γιος μου… να η απόδειξη. Η απόδειξη είναι μπροστά μας. Είσαι με τα εσώρουχά σου μαζί με τον γιο μου».

Η Τε Χούια απαντά: «Είμαι πάντα με τα εσώρουχά μου, φίλε… Δεν έχω κάνει τίποτα, Λέβι».

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Τε Χούια βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλο αριθμό επικριτικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλώντας στην Daily Mail, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε μια «όμορφη, υγιή» σχέση με τον Λορέντζο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτή ξεκίνησε μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, δηλαδή δύο μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Χίλτον.

«Ο γιος του με έχει υποστηρίξει και είναι περισσότερο άνδρας από όσο θα είναι ποτέ εκείνος», δήλωσε.

Παράλληλα, ανέφερε: «Ο Λέβι κι εγώ δεν ήμασταν μαζί για δύο μήνες. Ο Λορέντζο κι εγώ, ναι, δημιουργήσαμε μια σχέση μετά τον χωρισμό».

Μεγάλο μέρος της διαδικτυακής κριτικής που δέχτηκε επικεντρώθηκε στη διαφορά ηλικίας μεταξύ των δύο. Η ίδια δήλωσε: «Ποτέ στη ζωή μου δεν θα κοιτούσα έναν 19χρονο και δεν θα ένιωθα έλξη για έναν 19χρονο. Ωστόσο, βρήκαμε παρηγοριά ο ένας στον άλλον».

Συνέχισε λέγοντας: «Θα παραδεχτώ ότι, δεδομένου του γεγονότος ότι είμαι σε σχέση με τον Λορέντζο και ότι είναι ο γιος του Λέβι, κατανοώ την αντίληψη που υπάρχει και το αναλαμβάνω. Θα πω 100% ότι καταλαβαίνω πώς φαίνεται αυτό από την οπτική ενός τρίτου προσώπου».

«Αλλά ο Λορέντζο δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να βρίσκεται στο πλευρό μου και να με υπερασπίζεται», πρόσθεσε.

'He's more of a man than his dad will ever be': Truth about father who caught and filmed his partner in bed with his 19-year-old son… as all three break silence on scandal – and she reveals fresh relationship twist https://t.co/DPNLF5HyXG — Mail+ (@DailyMailUK) June 10, 2026

Η Τε Χούια κατηγόρησε ακόμη τον πρώην σύντροφό της για δυσφήμιση, λέγοντας: «Ο τρόπος με τον οποίο με παρουσιάζει αυτός ο άνθρωπος είναι δυσφήμιση χαρακτήρα. Και είναι φρικτό το ότι παρουσιάζομαι ως παιδόφιλη ή βιαστής».

«Πρώτον, είναι 19 ετών. Και δεύτερον, δεν βιάζεις κάποιον που είναι ερωτευμένος μαζί σου. Έχουμε πραγματικά μια πολύ όμορφη και υγιή σχέση», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Λορέντζο δήλωσε ότι «πάντα μισούσε τον τρόπο» με τον οποίο ο πατέρας του φερόταν στην Τε Χούια και ότι είχε γίνει μάρτυρας των γεμάτων ταραχή σχέσεων του πατέρα του «ξανά και ξανά».

Παρότι ανέφερε ότι ο πατέρας του «έβαζε τον εαυτό του πρώτο», υποστήριξε πως ο ίδιος, αντίθετα, «φρόντιζε πάντα καλά την οικογένειά του».

Ο Χίλτον δεν περιορίστηκε στη δημοσίευση του βίντεο. Προχώρησε επίσης στη δημοσιοποίηση ιδιωτικών συνομιλιών με την Τε Χούια, στις οποίες εκείνη αρχικά αρνιόταν ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον γιο του.

Σε ένα από τα μηνύματα η Τε Χούια φέρεται να γράφει: «Όχι, δεν έχω κάνει σεξ μαζί του. Ρώτησέ τον. Γελάμε και θεωρούμε όλο αυτό ξεκαρδιστικό».

Σε άλλο μήνυμα αναφέρει: «Προτιμώ να τον έχω στον χώρο μου παρά εσένα οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας».

Ο Χίλτον δημοσιοποίησε επίσης ανταλλαγή μηνυμάτων με τον γιο του, σύμφωνα με την Daily Mail. Σε αυτά, ο Λορέντζο εκφράζει την αγάπη του για την πρώην σύντροφο του πατέρα του, λέγοντας ότι εκείνη «κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Παράλληλα, αναφέρει: «Ειλικρινά την αγαπώ περισσότερο από οποιονδήποτε ή οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο, μπαμπά. Ξέρω ότι είναι περίεργο, αλλά η καρδιά θέλει αυτό που θέλει».

«Λυπάμαι πραγματικά που σου συνέβη αυτό. Σε αγαπώ και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Απλώς μην κάνεις την κατάσταση χειρότερη από όσο είναι ήδη», προσθέτει ο Λορέντζο.

Ο ίδιος ο Χίλτον εξέδωσε στη συνέχεια δήλωση, στην οποία εμφανίζεται να αναστοχάζεται τα γεγονότα, χωρίς ωστόσο να ζητά συγγνώμη για τις πράξεις του.

«Αιφνιδιάστηκα πλήρως από μια κατάσταση που ανέτρεψε τη ζωή μου μέσα σε μια στιγμή. Ήταν σοκαριστικό, συντριπτικό και κάτι για το οποίο δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω προετοιμαστεί συναισθηματικά», ανέφερε.