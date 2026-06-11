Το Μεξικό άνοιξε από νωρίς το σκορ κόντρα στη Νότια Αφρική, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, με το γκολ του Κινιόνες και όλος ο πλανήτης έχει τη δυνατότητα να το δει και μέσα από τα… μάτια του διαιτητή.

Η FIFA φρόντισε ώστε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, το μεγαλύτερο της ιστορίας καθώς συμμετέχουν 48 ομάδες, να υπάρχουν κάμερες πάνω στα σώματα των διαιτητών και έτσι θα έχουν όλοι την ευκαιρία να δουν τις φάσεις όπως τις βλέπει ο άνθρωπος που καλείται να αποφασίσει αν υπάρχει παράβαση ή όχι.

Στο γκολ του Κινιόνες, βέβαια, όλα έγιναν κανονικά και δεν υπήρξε κανένα θέμα, με τον σκηνοθέτη να δείχνει τη φάση και από την κάμερα του ρέφερι της αναμέτρησης, σε μια όμορφη καινοτομία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.