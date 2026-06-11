Ένα μωρό σκαντζόχοιρο πήρε υπό την προστασία του ο Γιώργος Μαυρίδης, προσθέτοντας ακόμη ένα ζώο στην οικογένειά του μετά τα αδέσποτα σκυλιά που έχει απομακρύνει κατά καιρούς από τους δρόμους.

Ο παρουσιαστής και tattoo artist δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου φαίνεται να φροντίζει το μικρό θηλαστικό, προκαλώντας πλήθος αλληλεπιδράσεων και σχολίων από την πρώτη στιγμή της ανάρτησης.

Στο οπτικό υλικό ο Γιώργος Μαυρίδης καταγράφεται να δίνει τροφή στο ζώο, περιγράφοντας τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους: «Τι έγινε; Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι για πάρτη σου. Εξήγησέ τους λίγο ότι έχουμε γίνει κολλητοί. Εξήγησέ τους λίγο ότι είμαστε φίλοι. Λοιπόν, πάμε να φάμε; Νομίζω ότι ανταποκρίνεται καλά αυτή η σκόνη γάλακτος η ειδική».

Παράλληλα, συνόδευσε το βίντεο με ένα κείμενο που περιλαμβάνει οδηγίες για την προετοιμασία του γεύματος, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ζεσταίνουμε το νερό στους 30 βαθμούς, το δοκιμάζουμε στο χέρι να μην είναι πολύ ζεστό αλλά ούτε και κρύο . Ρίχνουμε μέσα την ειδική σκόνη γάλακτος (χωρίς λακτόζη) ανακατεύουμε και την τοποθετούμε στο μπιμπερό… Είναι υπέροχο να είσαι Μάνα και στα δικά σας κορίτσια».