Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της CAF να απονείμει το Copa Africa στο Μαρόκο, δύο μήνες μετά τον επεισοδιακό τελικό απέναντι στη Σενεγάλη. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε κύκλο αντιπαραθέσεων τόσο εντός της αφρικανικής ποδοσφαιρικής κοινότητας όσο και διεθνώς, με αρκετούς να καταγγέλλουν υπερβολική επιρροή του Μαρόκου στους κόλπους της Συνομοσπονδίας.

Αντιδράσεις δεν υπήρξαν μόνο από την πλευρά των παικτών της Σενεγάλης, αλλά και από σημαντικές προσωπικότητες του χώρου. Μεταξύ αυτών και ο Κλοντ Λε Ρουά, ο οποίος έχει διατελέσει προπονητής σε εθνικές ομάδες όπως η Σενεγάλη, η Γκάνα, το Καμερούν, το Κονγκό, η ΛΔ Κονγκό και το Τόγκο. Μιλώντας στην εκπομπή «L’Équipe du soir», δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τους χειρισμούς της CAF.

Le Maroc finalement champion d'Afrique ! 🚨🚨



La réaction exclusive de Claude Le Roy dans l'#EDS



« Je pense qu'il y a eu plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion : c'est pitoyable pour l'image que donne la CAF. » pic.twitter.com/7iT3g3RrJF — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 17, 2026

«Δεν περίμενα ποτέ ότι η CAF θα έφτανε σε ένα τόσο ακραίο σημείο. Όμως, αν δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο διοικείται, ίσως δεν προκαλεί και έκπληξη», σχολίασε αρχικά.

Στη συνέχεια, έστρεψε τα πυρά του και προς τον πρόεδρο της FIFA, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον ρόλο του στην υπόθεση: «Στην ουσία, (ο Μοτσέπε) λειτουργεί υπό την επιρροή του Ινφαντίνο, ο οποίος εξαρχής επιθυμούσε να καταλήξει το τρόπαιο στο Μαρόκο. Αναμφίβολα το Μαρόκο πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία και άξιζε διάκριση, όμως στον τελικό η Σενεγάλη ήταν ανώτερη».

Ο Λε Ρουά ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, αποδίδοντας στον Ινφαντίνο σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την τελική απόφαση, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία των διοργανώσεων.