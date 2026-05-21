Με έντονους συμβολισμούς και σαφείς πολιτικές αιχμές άνοιξε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός την εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Αυγερινός εμφανίστηκε φορώντας μαύρη μπλούζα με τα πρόσωπα των μεγάλων Ρώσων συγγραφέων Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Λέοντα Τολστόι και Άντον Τσέχωφ, σε μια επιλογή που ερμηνεύθηκε ως έμμεση απάντηση στις επικρίσεις και στις αιτιάσεις περί ρωσικής επιρροής προς τον ίδιο και το νέο πολιτικό εγχείρημα. Η εμφάνισή του καταγράφηκε σε σειρά δημοσιευμάτων, τα οποία έκαναν λόγο για φιλορωσικούς συμβολισμούς στην έναρξη της εκδήλωσης.

Η μπλούζα με Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε στους Ρώσους συγγραφείς που απεικονίζονταν στην μπλούζα του, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν φωνές που επιχείρησαν να τους «ακυρώσουν», επειδή θεωρήθηκαν εκπρόσωποι ενός «κακού λαού».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ντοστογιέφσκι και στο έργο «Έγκλημα και Τιμωρία», το οποίο εκδόθηκε το 1866. Ο κ. Αυγερινός συνέδεσε τον τίτλο του έργου με το αίτημα για λογοδοσία, λέγοντας ότι όσοι εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.

Με αυτόν τον τρόπο, ο δημοσιογράφος επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τις αιτιάσεις περί ρωσικών αναφορών στο κεντρικό πολιτικό μήνυμα της εκδήλωσης, που συνδέθηκε με τη Δικαιοσύνη, την απόδοση ευθυνών και την υπόθεση των Τεμπών.

Έμμεση απάντηση στις κατηγορίες περί ρωσικής επιρροής

Η επιλογή της συγκεκριμένης μπλούζας και η αναφορά στους Ρώσους λογοτέχνες δεν πέρασαν απαρατήρητες. Έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Θανάσης Αυγερινός έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τις αναφορές και τις καταγγελίες περί ρωσικής επιρροής γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο ίδιος είχε ήδη προαναγγείλει τη συμπόρευσή του με το κόμμα της κ. Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «ιστορική στιγμή» και «ιστορική συγκυρία», σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα. Στην εκδήλωση, ο κ. Αυγερινός χαρακτήρισε τη βραδιά «ιστορική πολιτική βραδιά», δίνοντας εξαρχής βαρύ πολιτικό τόνο στην παρουσίαση του νέου φορέα.

Η αναφορά στην Κατερίνα Μουτσάτσου και το «I am Hellene»

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και στο βίντεο που είχε δημιουργήσει το 2012 η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, με τίτλο «I am Hellene». Το βίντεο είχε γίνει viral την περίοδο των μνημονίων, με τη Μουτσάτσου να απαντά στα διεθνή στερεότυπα για την Ελλάδα και να δηλώνει: «Ελληνίδα, Hellene, όχι Greek. I am Hellene». Το βίντεο είχε εμφανιστεί στο YouTube τον Απρίλιο του 2012 και είχε συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, προκαλώντας τότε ευρεία συζήτηση. Αφού προβλήθηκε το βίντεο, ο κ. Αυγερινός υποδέχθηκε στη σκηνή την Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα-έκπληξη της εκδήλωσης. Η παρουσία της είχε ήδη επιβεβαιωθεί από δημοσιεύματα που μετέδωσαν ότι η γνωστή ηθοποιός ήταν η πρώτη ομιλήτρια στην παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα.

«Εμείς δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding»

Σε άλλο σημείο της παρουσίασης, ο Θανάσης Αυγερινός επιφύλαξε και αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Εμείς δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding». Η φράση ερμηνεύθηκε ως σαφής πολιτική αναφορά στη συζήτηση περί επανατοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό.

Με τη διατύπωση αυτή, ο κ. Αυγερινός επιχείρησε να παρουσιάσει το νέο κόμμα όχι ως αναπαλαίωση παλαιού πολιτικού υλικού, αλλά ως ένα νέο πολιτικό προϊόν με δική του ταυτότητα και αφετηρία.