Ανατροπή στην αγορά φέρνει η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, βάζοντας οριστικό τέλος στην ελεύθερη κυκλοφορία συγκεκριμένων προϊόντων κάνναβης. Σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, απαγορεύεται πλέον ρητά και καθολικά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια οποιαδήποτε μορφή λιανικής πώλησης, διακίνησης ή διάθεσης ξηρού άνθους προς το καταναλωτικό κοινό με οποιονδήποτε τρόπο.



Το αυστηρό μέτρο αφορά την καλλιέργεια ποικιλιών του είδους Cannabis Sativa L, είτε πρόκειται για επεξεργασμένη είτε για ακατέργαστη μορφή. Η απαγόρευση εφαρμόζεται οριζόντια, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) ή άλλα κανναβινοειδή, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα επιτόπιους ελέγχους.



Εφιστάται η προσοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο για την πλήρη συμμόρφωση με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι άμεσης εφαρμογής, και για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω απαγορεύσεων.



Επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στην αγορά από τις καθ’ ύλην αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, για τη διαπίστωση της τήρησης των ανωτέρω απαγορεύσεων και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.