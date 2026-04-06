Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνουν οι αυτόματοι πωλητές προϊόντων κάνναβης στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό άξονα της έρευνας την προστασία των ανηλίκων. Η παρέμβαση ήρθε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, Λεωνίδα Νικολόπουλο, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.



Αφορμή για την εισαγγελική κινητοποίηση στάθηκαν πρόσφατα δημοσιεύματα, αλλά και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, που έφεραν στο φως ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και τον τρόπο διάθεσης των συγκεκριμένων σκευασμάτων. Ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών να διερευνήσει διεξοδικά το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μηχανημάτων αυτών σε δημόσιους χώρους.



Στο στόχαστρο η καταλληλότητα των προϊόντων Το βασικό ζητούμενο της έρευνας είναι διπλό:

Νομιμότητα διάθεσης: Επιτρέπεται η πώληση των συγκεκριμένων κανναβινοειδών μέσω αυτόματων πωλητών, όπου η ταυτοποίηση της ηλικίας του αγοραστή είναι δυσχερής;



Καταλληλότητα για ανηλίκους: Είναι τα προϊόντα αυτά ασφαλή ή ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ειδικά όταν καταλήγουν σε χέρια εφήβων;



Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εισαγγελέας ζήτησε τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα κληθούν να εξετάσουν τη σύσταση των προϊόντων και να αποφανθούν αν η ελεύθερη διάθεσή τους στους δρόμους της πόλης συνάδει με τους κανόνες ασφαλείας και τη νομοθεσία περί ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με το Voria.gr