Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Λέσβου, μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων σφαιρών μέσα σε αυτοκίνητο με το οποίο δύο Τούρκοι υπήκοοι πέρασαν στο ελληνικό νησί από τα τουρκικά παράλια.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες προσπάθησαν να μεταφέρουν στη χώρα 201 σφαίρες των 9 χιλιοστών, οι οποίες ήταν κρυμμένες μέσα στο όχημά τους.

Το ζευγάρι των Τούρκων είχε φτάσει στη Λέσβο με πλοίο από τα τουρκικά παράλια, ωστόσο ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο αποκάλυψε το επικίνδυνο φορτίο.

Δεν απαντούν στις ερωτήσεις των αστυνομικών

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο Τούρκοι υπήκοοι εμφανίζονται αρνητικοί απέναντι στις αρχές και δεν απαντούν στις ερωτήσεις των αστυνομικών για την προέλευση και τον τελικό προορισμό των σφαιρών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι σφαίρες να προορίζονταν για μέλη μαφιόζικης οργάνωσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί αν θα κατέληγαν σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο ή αν επρόκειτο να μεταφερθούν στη συνέχεια στην Αθήνα.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων, προκειμένου να ενημερωθεί η INTERPOL. Στόχος είναι να διερευνηθεί αν οι δύο συλληφθέντες είναι γνωστοί στις τουρκικές υπηρεσίες και αν συνδέονται με μαφιόζικη οργάνωση ή κύκλωμα διακίνησης όπλων και πυρομαχικών. Η υπόθεση θεωρείται σοβαρή, καθώς η μεταφορά σφαιρών των 9 χιλιοστών μπορεί να συνδέεται με παράνομο οπλισμό που χρησιμοποιείται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν για παραβάσεις του νόμου «Περί Όπλων» και αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τρίτης ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, με βασικά ερωτήματα την προέλευση των πυρομαχικών, τον τελικό παραλήπτη και το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με οργανωμένο έγκλημα.