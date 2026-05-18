Πρωταθλητής στην κολύμβηση για 31η διαδοχική χρονιά και 67η φορά στην ιστορία του στέφθηκε ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ την κατάκτηση του 95ου Εθνικού πρωταθλήματος κολύμβησης, καθώς κατάφεραν να συγκεντρώσουν 1.485 βαθμούς στη γενική βαθμολογία.

Τον Ολυμπιακό ακολούθησε στην βαθμολογία ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου με 1410,5 βαθμούς, ενώ τρίτος με 617 ήταν ο Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 31 σερί πρωταθλήματα από το 1996. Το 1995, η απόφαση του ΑΣΕΑΔ για αντικανονική συμμετοχή της ελληνοαυστραλέζας Άνισον, του Ολυμπιακού, έδωσε τον τίτλο στον ΑΝΟ Γλυφάδας, ενώ το 1987 ο ΠΑΟΚ σταμάτησε το σερί του Ολυμπιακού (18 τίτλοι) από το 1969.

Την προηγούμενη χρονιά (1968), ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τελευταίο του τίτλο, από τους 12 συνολικά (ένας το 1958 από κοινού με τον ΑΟ Παλαιού Φαλήρου). Ο τελευταίος, κατέκτησε τίτλο (11 συνολικά) για τελευταία φορά το 1959. Από έναν τίτλο έχουν, ο άλλοτε ΚΟ Πειραιά (1936) και ο Εθνικός Πειραιά (1949).

Αναλυτικά οι τίτλοι:

67 Ολυμπιακός

12 Παναθηναϊκός

11 ΑΟ Παλαιού Φαλήρου

1 ΑΝΟ Γλυφάδας

1 ΠΑΟΚ

1 Εθνικός

1 ΚΟ Πειραιά

Καλύτερος αθλητής όλου του πρωταθλήματος στην κατηγορία ανδρών και νέων ανδρών αναδείχθηκε ο Απόστολος Σίσκος της Αστέρια και καλύτερη αθλήτρια σε γυναίκες και νέες γυναίκες αναδείχθηκε η Γεωργία Δαμασιώτη του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου.