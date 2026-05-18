Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις διαρροές στην Τουρκία για πιθανή νομοθέτηση της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Γεραπετρίτης προειδοποίησε ότι, ανάλογα με το περιεχόμενο μιας τέτοιας ρύθμισης, είναι πιθανό να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία.

Ο υπουργός Εξωτερικών, πάντως, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τουρκική τοποθέτηση, αλλά μόνο δημοσιεύματα και διαρροές.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι για τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές. Δεν καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν υπάρξει απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η θέση περί «Γαλάζιας Πατρίδας» υπάρχει εδώ και δεκαετίες στην Τουρκία, ωστόσο τόνισε ότι η πιθανή μετατροπή της σε νομοθετική ρύθμιση θα αξιολογηθεί με βάση το περιεχόμενό της.

«Αναλόγως του περιεχομένου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης», είπε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε μονομερή ενέργεια, χωρίς επίδραση στο διεθνές δίκαιο.

«Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα πρόκειται για μία μονομερή ενέργεια και δεν θα έχει καμία επίδραση στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρξει απόπειρα είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση», υπογράμμισε.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. «Η ελληνική πολιτεία έχει πάντα έτοιμα τα σενάρια», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά».

«Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια»

Απαντώντας στην κριτική ότι οι τελευταίες εξελίξεις συνιστούν αποτυχία της πολιτικής των «ήρεμων νερών», ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψε την κατηγορία και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη επιλογή ενδυνάμωσε τη θέση της Ελλάδας.

Όπως είπε, χάρη στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων με την Τουρκία, η Ελλάδα μπόρεσε να προχωρήσει σε κινήσεις όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η απάντηση επί του πεδίου για την αποστρατικοποίηση, αλλά και η ενίσχυση συμμαχιών με χώρες όπως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, οι χώρες του Κόλπου και η Ινδία.

«Το αποτύπωμα της Ελλάδας είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, υπάρχουν για να ενδυναμώνουν τη θέση της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η αποκλιμάκωση δεν ισοδυναμεί με παθητικότητα. «Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια, η αδράνεια είναι πάντα οπισθοδρόμηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι κάθε φορά που η Ελλάδα υποβαθμίζει μια περίσταση, βρίσκεται σε χειρότερη θέση.

«Σημαντικό σταυροδρόμι» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο κ. Γεραπετρίτης περιέγραψε την παρούσα συγκυρία ως «σημαντικό σταυροδρόμι» για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τρία χρόνια μετά την επανεκκίνηση του διαλόγου το 2023.

Όπως είπε, η ελληνική πλευρά επέλεξε να επενδύσει στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, παρά τις δυσκολίες και τις πάγιες διαφωνίες.

«Ήταν δύσκολη αυτή η προσπάθεια», παραδέχθηκε, σημειώνοντας ότι μέσα στην τελευταία τριετία υπήρξαν απτά αποτελέσματα, όπως:

μείωση παραβιάσεων στον εναέριο χώρο

μείωση μεταναστευτικών ροών

αύξηση τουριστικής κίνησης

ενίσχυση εμπορικών σχέσεων

διατήρηση διαύλων για την απομείωση εντάσεων

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη όσο παραμένει άλυτο το βασικό ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, δηλαδή η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

«Εξαιρετικά σοβαρό» το οπλισμένο θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο οπλισμένο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό».

«Δεν είναι λήξαν», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι «αδιανόητο» να βρίσκεται ένα τέτοιο αντικείμενο στις ελληνικές ακτές.

Όπως είπε, πρόκειται για «τεράστιο θέμα για την ασφάλεια, για την οικονομική ζωή και για το περιβάλλον», ενώ προειδοποίησε ότι «η Μεσόγειος δεν αντέχει να καταστεί κέντρο επιχειρήσεων».

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αναμένει το τελικό πόρισμα του ΓΕΕΘΑ και διαμήνυσε ότι, μόλις το παραλάβει, θα υπάρξουν οι αναγκαίες ενέργειες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και πολυμερώς, μέσω διεθνών οργανισμών.

«Δεν θα επιτρέψουμε να μεταφερθεί το θέατρο επιχειρήσεων στη Μεσόγειο»

Ο υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε εκ νέου την επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει την Ουκρανία, λέγοντας ότι αποτέλεσε εθνική στρατηγική της χώρας.

«Χίλιες φορές θα πάρουμε την ίδια θέση, γιατί είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση της Ελλάδας κατά του αλυτρωτισμού και υπέρ του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. «Δεν θα επιτρέψουμε να μεταφερθεί το θέατρο επιχειρήσεων στη Μεσόγειο», είπε, προσθέτοντας ότι «ένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του, αντιθέτως επιβαρύνεται».