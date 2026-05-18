Όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός δεν θα πορευτεί τη νέα σεζόν με τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον Ισπανό τεχνικό να είναι πολύ κοντά στην έξοδο από τους «πράσινους».

Έτσι, η διοίκηση του συλλόγου βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του και εξετάζει την περίπτωση του 38χρονου Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ.

Ο Νέστρουπ έχει κατακτήσει δύο νταμπλ με την Κοπεγχάγη, θεωρείται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς διαθέτει μεγάλη δίψα για διάκριση και για ένα σημαντικό άλμα στην καριέρα του.

Παράλληλα, στα υπόψιν παραμένει και το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Αν και ο Ουκρανός αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία επαφή ή συνάντηση με τον Παναθηναϊκό.

Η υποψηφιότητα του Σεμπάστιαν Λέτο φαίνεται να έχει υποχωρήσει, ενώ στην λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού βρίσκονται και άλλα ονόματα για τον πάγκο της ομάδας.