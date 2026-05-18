Η σεζόν ολοκληρώθηκε ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση της βαθμολογίας και την έξοδο στα προκριματικά του Champions League και ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο σχεδιασμός αυτός θα ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα με την συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όπου θα χαραχθεί η γραμμή για την επιστροφή της ομάδας στους εγχώριους τίτλους.

Στην συνάντηση θα καθοριστούν οι μεταγραφικοί στόχοι της ομάδας, οι επιστροφές ή όχι δανεικών και ποιοι παίκτες αναμένεται να αποχωρήσουν και φυσικά τα της προετοιμασίας.

Μια προετοιμασία που εξαρτηθεί από την Άστον Βίλα. Αν η Αγγλική ομάδα καταφέρει να πάρει το Europa League και κρατήσει την θέση της στην Premier League τότε ο Ολυμπιακός θα παίξει στον 3ο προκριματικό και έτσι θα ξεκινήσει την προετοιμασία του την 1η Ιουλίου.

Αν δεν το καταφέρει αυτό η Αστον Βίλα και παίξει ο Ολυμπιακός στον 2ο προκριματικό τότε η προετοιμασία των Πειραιωτών θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου.