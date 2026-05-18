Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μακελειό στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου ο απολογισμός έχει ανέβει στους 6 νεκρούς και 8 τραυματίες, μετά την αιματηρή δράση ενόπλου Τούρκου που άνοιξε πυρ σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ταυτοποιείται ως ο 37χρονος Μετίν Οζτούρκ, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε την αιματηρή του πορεία από την περιοχή Çamlıyayla, όπου δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του Αρζού Οζντέν.

Ακολούθως, ο 37χρονος φέρεται να κινήθηκε προς την Ταρσό, όπου άρχισε να πυροβολεί ανθρώπους σε χωριά και συνοικίες, προκαλώντας πανικό στην τοπική κοινωνία και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής.

Από τη δολοφονία της πρώην συζύγου στο μακελειό

Η υπόθεση φαίνεται ότι ξεκίνησε ως γυναικοκτονία και εξελίχθηκε σε αιματηρό μπαράζ επιθέσεων.

Ο Μετίν Οζτούρκ φέρεται να σκότωσε αρχικά την πρώην σύζυγό του Αρζού Οζντέν και στη συνέχεια να επιβιβάστηκε σε όχημα, συνεχίζοντας την πορεία του προς την Ταρσό.

Εκεί, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, άνοιξε πυρ σε διαφορετικά σημεία, σκοτώνοντας ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο του και τραυματίζοντας άλλους οκτώ.

Οι αρχικές πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες και έκαναν λόγο ακόμη και για 17χρονο δράστη, ωστόσο οι νεότερες μεταδόσεις από την Τουρκία αναφέρουν ότι πρόκειται για 37χρονο άνδρα, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Metin Ö. isimli saldırgan, otomobiliyle gezerek farklı noktalarda dehşet saçtı.



Gözü dönmüş şahsın silahlı saldırıları sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. pic.twitter.com/PHwGkM2vY6 — Haber 7 (@Haber7) May 18, 2026

Το εστιατόριο, τα χωριά και οι νεκροί

Μετά τη δολοφονία της πρώην συζύγου του, ο δράστης φέρεται να έφτασε στην περιοχή της Ταρσού και να άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, όπου σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν πολίτες.

Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, πρόσωπα που βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Sabri Pan, ο Gökay Sefiloğlu, ο Ahmet Ercan Can, ο Abdullah Koca και ο Yusuf Oktay.

Ορισμένοι από τους τραυματίες υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους έξι.

Η επίθεση δεν περιορίστηκε σε ένα σημείο, αλλά εξελίχθηκε σε ένα αιματηρό χρονικό διαδοχικών πυροβολισμών, με τον δράστη να μετακινείται από περιοχή σε περιοχή.

Ανθρωποκυνηγητό με ελικόπτερα και drones

Οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 37χρονου.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, ενώ σύμφωνα με τουρκικές μεταδόσεις χρησιμοποιούνται ελικόπτερα και drones για τον εντοπισμό του.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει περιοχές, ενώ κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σοκ, καθώς το μακελειό εκτυλίχθηκε σε κατοικημένες περιοχές, με τον δράστη να πυροβολεί διαδοχικά σε διαφορετικά σημεία.

Τα ερωτήματα για τα κίνητρα

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως τα κίνητρα του δράστη.

Ωστόσο, το γεγονός ότι το αιματηρό περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε με τη δολοφονία της πρώην συζύγου του στρέφει την έρευνα και στο προσωπικό υπόβαθρο της υπόθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται πώς ο 37χρονος κατάφερε να κινηθεί σε διαφορετικές περιοχές και να ανοίξει πυρ επανειλημμένα πριν διαφύγει.

Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού του, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων και η τοπική κοινωνία περιμένουν απαντήσεις για το πώς μια οικογενειακή τραγωδία μετατράπηκε σε μαζικό αιματοκύλισμα.