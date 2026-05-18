Νέες αποκαλύψεις για το κρίσιμο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ φέρνει το τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό», το οποίο βασίζεται στο βιβλίο των δημοσιογράφων Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού «Η τελευταία μπλόφα».

Στο επίκεντρο του επεισοδίου βρίσκονται οι δραματικές διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και άγνωστες πτυχές των πολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν τελικά στο τρίτο μνημόνιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η μαρτυρία της τότε προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία περιγράφει τη δική της αντίδραση όταν διάβασε το κείμενο της συμφωνίας της 20ής Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει, θεώρησε ότι η συμφωνία παραβίαζε τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και επιχείρησε άμεσα να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτό είναι τρίτο μνημόνιο» φέρεται να του είπε, με τον τότε πρωθυπουργό να της απαντά: «Μη λες τέτοιες λέξεις».

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη έναν χαρακτηριστικό διάλογο που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον ιδρυτή των Podemos, Πάμπλο Ιγκλέσιας.

«Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Podemos και του έλεγε με σπαστά αγγλικά “it is not white, it is not black, it’s γκρι”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες Γιούνκερ για απειλές στην Αθήνα

Στο ντοκιμαντέρ μιλά και ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος αποκαλύπτει ότι στελέχη της Κομισιόν στην Αθήνα δέχονταν συχνά απειλές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται στο επεισόδιο, ο Γιούνκερ είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον Αλέξη Τσίπρα ζητώντας του να προστατευθούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

«Αυτοί είναι δικοί μου άνθρωποι. Είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Δεν πρέπει να πάθουν κάτι. Μην τους ακουμπήσετε, δεν είναι εχθροί», φέρεται να είπε στον τότε πρωθυπουργό.

«Ήταν χαοτικό και καθόλου παραγωγικό»

Σημαντικές είναι και οι τοποθετήσεις του Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος περιγράφει το κλίμα που επικρατούσε στις διαπραγματεύσεις εκείνης της περιόδου.

Όπως σημειώνει, τόσο το ΔΝΤ όσο και η Κομισιόν ανησυχούσαν διαρκώς για την πορεία των συνομιλιών, ενώ στην ελληνική πλευρά δεν υπήρχε αίσθηση επείγοντος.

«Στις Βρυξέλλες είχαμε συναντήσεις και είτε δεν θα εμφανίζονταν είτε θα τις ανέβαλλαν επ’ αόριστον. Οι συνεδριάσεις δεν ξέραμε ποτέ τι ώρα θα ξεκινήσουν. Δεν υπήρχε δομή, δεν κρατούνταν πρακτικά και θα τελείωναν στις 11 ή στις 12 χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν πολύ χαοτικό και καθόλου παραγωγικό όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων του 2015

Το τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ εστιάζει στις πρώτες εβδομάδες των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση Τσίπρα και τους θεσμούς, φωτίζοντας το παρασκήνιο πίσω από μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας.

Οι μαρτυρίες πρωταγωνιστών και Ευρωπαίων αξιωματούχων σκιαγραφούν το κλίμα αβεβαιότητας, τις συγκρούσεις αλλά και τις δραματικές ισορροπίες που διαμορφώθηκαν πριν από την υπογραφή του τρίτου μνημονίου.