Έχουν περάσει 11 χρόνια, μία δεκαετία και ένα έτος από την κρίση του 2015 που άλλαξε την Ελλάδα και το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» του ΣΚΑΪ ανέλυσε το βράδυ της Δευτέρας 11/5 στο δεύτερο επεισόδιο του τι συμβαίνει όταν μια νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει την εξουσία και ανακαλύπτει ότι το κράτος μπορεί να ξεμείνει από χρήματα μέσα σε λίγες ημέρες;

H κάμερα της εκπομπής μπήκε στις πρώτες, κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015 – στη στιγμή που οι προεκλογικές εξαγγελίες συγκρούονται με την ωμή πραγματικότητα των δημόσιων οικονομικών και ο Αλέξης Τσίπρας έχει τα ηνία της χώρας.

Τότε η εικόνας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εικόνα είναι σοκαριστική, τα διαθέσιμα του Δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η Ελλάδα έχει μόλις 1,6 δισ. ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. «Ήταν τρόμος», θυμάται η τότε Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Σταυρούλα Μηλιάκου, περιγράφοντας τη στιγμή που το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν μισθοί και συντάξεις παύει να είναι θεωρητικό σενάριο και γίνεται άμεση απειλή.

Το ντοκιμαντέρ μεταξύ άλλων εστίασε στο «φλερτ» της Αθήνας με τη Μόσχα και την επικοινωνία που είχαν Πούτιν – Γιούνκερ σχετικά με το ελληνικό ζήτημα.

Περιγράφει δε το σοκ που προκάλεσε στις Βρυξέλλες η ανακοίνωση Προβόπουλου και Παπακωνσταντίνου ότι το έλλειμμα θα ξεπερνούσε το 12%, καθώς οι Ευρωπαίοι εταίροι συνειδητοποιούσαν ότι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας απείχε δραματικά από όσα τους είχαν παρουσιαστεί μέχρι τότε. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αναγνωρίζει ως «μεγάλο λάθος» της τότε ελληνικής κυβέρνησης το ότι «έκανε τους εταίρους να πιστεύουν ότι όλα πάνε καλά», σημειώνοντας πως από ένα σημείο και μετά «η Ελλάδα δεν ήταν πια αξιόπιστη και ο καθένας μπορούσε να λέει ό,τι θέλει».

Όπως τόνισε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ «Κάποιος πρότεινε την πώληση της Ακρόπολης για να βρεθούν τα χρήματα». με τον ίδιο να λέει το περίφημο «shut up».

Το επεισόδιο φωτίζει και την πρώτη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες μετά την εκλογική του νίκη, με τον Γιούνκερ να υποστηρίζει ότι φρόντισε να δείξει πως «δεν υποδεχόμασταν έναν εχθρό». Σε κατ’ ιδίαν συζήτηση, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ο Τσίπρας του είπε: «Ξέρετε, εξελέγην με 36%. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Η απάντηση του Γιούνκερ, όπως την αφηγείται ο ίδιος, ήταν αιχμηρή: «Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ πρόγραμμα σαν αυτό που υποσχέθηκες προεκλογικά στην Ελλάδα, θα είχα 80%. Οπότε το 36% είναι μάλλον χαμηλό».

«Ο Βαρουφάκης τους εκνεύρισε όλους στην Ευρώπη»

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ επεσήμανε ότι «ο Βαρουφάκης τους εκνεύρισε όλους στην Ευρώπη» και τόνισε: «Ο Βαρουφάκης διέκοψε τη συνεδρίαση για να τηλεφωνήσει στην Αθήνα και όλοι έφυγαν».

«Η υπόθεση πήγαινε για ναυάγιο»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης 11 χρόνια μετά περιέγραψε την εικόνα ενός διπλωματικού πατατράκ λέγοντας ότι: «Η υπόθεση πήγαινε για ναυάγιο».

«Ο Τσίπρας υπέγραψε επέκταση χωρίς να πάρει δάνειο. Ξύναμε τον πάτο του Δημοσίου για τις δόσεις» είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε πως η «περήφανη διαπραγμάτευση» ήταν στην πραγματικότητα μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μην βαρέσει «κανόνι» η χώρα την επόμενη ημέρα.

Στο ντοκιμαντέρ μίλησε και ο Αμερικανός πολιτικός και δικηγόρος, Τζακ Λιού που υπηρέτησε ως 76ος Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2017, στην Κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα λέγοντας: «Θεωρούσαμε, ότι δεν θα μας εξυπηρετούσε αν η Ελλάδα κατέρρεε».

Ο Μάρτιν Σέλμαϊρ (ο τότε επικεφαλής του επιτελείου του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) επεσήμανε: «Είχα την εντύπωση πως έρχονταν σαν τους επαναστάτες από τα οδοφράγματα».

Ο Χάρης Γεωργιάδης (ο οποίος τότε ήταν υπουργός Οικονομικών Κύπρου) σημείωσε, από την πλευρά του, πως «κανείς δεν κατάλαβε το πλάνο του Βαρουφάκη».