Νέα μείωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εξετάζει το οικονομικό επιτελείο από την 1η Ιανουαρίου 2027, με στόχο την περαιτέρω αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά περικοπή κατά μία ποσοστιαία μονάδα και αναμένεται να προέλθει κυρίως από εισφορές υπέρ του κλάδου ασθένειας και επιμέρους εισφορές της ΔΥΠΑ, όπως αυτές που συνδέονται με την κατάρτιση των εργαζομένων.

Το κυβερνητικό σχέδιο, εφόσον προχωρήσει, δεν θα αγγίξει τις συνταξιοδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ούτε την εργοδοτική εισφορά υπέρ ανεργίας, η οποία παραμένει στο 1,2%. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να περιορίσει το δημοσιονομικό αποτύπωμα της παρέμβασης, αποφεύγοντας αλλαγές σε κρίσιμους πυλώνες χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος.

Η συζήτηση για νέα μείωση των εισφορών έχει επανέλθει δυναμικά το τελευταίο διάστημα, τόσο από την πλευρά των εργοδοτικών οργανώσεων όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην τελευταία έκθεση του διοικητή της ΤτΕ επισημαίνεται ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση των βαρών στην εργασία θεωρείται αναγκαία για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να αυξηθεί η απασχόληση και να στηριχθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Παράλληλα, οι επιχειρηματικοί φορείς υποστηρίζουν ότι η μείωση των εισφορών λειτουργεί ως αναγκαίο «αντίβαρο» στις συνεχείς αυξήσεις του κατώτατου μισθού, οι οποίες επιβαρύνουν το συνολικό μισθολογικό κόστος, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η κυβέρνηση αποφεύγει να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της. Επισήμως, το μόνο δεδομένο μέτρο παραμένει η εκκρεμής μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα που περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της συνολικής αποκλιμάκωσης των εισφορών κατά 5,9 μονάδες από το 2019 και μετά.

Η νέα παρέμβαση, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα προστεθεί στις δύο σημαντικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν ήδη μέσα στο 2025. Η πρώτη αφορά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα από την 1η Ιανουαρίου 2025, μοιρασμένη ισόποσα μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Η δεύτερη αφορά την κατάργηση εισφορών στις προσαυξήσεις υπερωριών, νυχτερινής εργασίας και αργιών, μέτρο που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2025.

Με το νέο καθεστώς, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται μόνο στο βασικό ωρομίσθιο και όχι στις πρόσθετες προσαυξήσεις 20% ή 40%, μειώνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις και αυξάνοντας το καθαρό όφελος από την υπερωριακή απασχόληση.

Εφόσον προχωρήσει και η νέα μείωση το 2027, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν μειωθεί κατά 6,04 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σήμερα, το συνολικό ποσοστό εισφορών για μισθωτούς – εργοδότη και εργαζομένου μαζί – ανέρχεται στο 35,16%, διατηρώντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις του ΟΟΣΑ ως προς τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις στην εργασία.

Το βασικό επιχείρημα υπέρ της νέας μείωσης είναι ότι η απώλεια εσόδων για τον ΕΦΚΑ μπορεί να καλυφθεί μέσα από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ασφαλιστικού φορέα, κάθε αύξηση 1% στον κατώτατο μισθό ενισχύει τις ασφαλιστέες αποδοχές κατά περίπου 140 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με δεδομένη την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5% από την 1η Απριλίου, τα πρόσθετα έσοδα για τον ΕΦΚΑ υπολογίζονται περίπου στα 630 εκατ. ευρώ, ποσό που – σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου – υπερκαλύπτει την απώλεια από τη μείωση των εισφορών.

Παρά τα θετικά μηνύματα για την αγορά εργασίας, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή ως προς το κατά πόσο οι μειώσεις εισφορών μεταφράζονται τελικά σε ουσιαστική αύξηση αποδοχών για τους εργαζόμενους ή αν το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους απορροφάται από το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει την πολιτική σταδιακής μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, θεωρώντας ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια.