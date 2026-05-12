Οι Θάντερ επιβεβαίωσαν τον τίτλο του μεγάλου φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα του NBA, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο τη σειρά απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στους τελικούς της Δύσης. Η ομάδα της Οκλαχόμα πέρασε νικηφόρα και από το Game 4 με σκορ 115-110, «σπάζοντας» ξανά την έδρα των Λέικερς και ολοκληρώνοντας τη σειρά με επιβλητικό 4-0. Παρά τη μεγάλη πίεση και την ανταγωνιστική εικόνα των γηπεδούχων, οι Θάντερ βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και έστειλαν την ομάδα του Λος Άντζελες σε πρόωρες διακοπές.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 35 πόντους και 8 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του με ηγετική εμφάνιση. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Ατζέι Μίτσελ, που πρόσθεσε 28 πόντους και σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

Από την πλευρά των Λέικερς, ο Όστιν Ριβς σημείωσε 27 πόντους, ο Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσε 25, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή μέχρι το τέλος.

Ο Ριβς αστόχησε στο τρίποντο που θα μπορούσε να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση, οκτώ δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ενώ ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ο Μίτσελ ήταν απόλυτα ψύχραιμοι από τη γραμμή των βολών, «κλειδώνοντας» τη νίκη και την πρόκριση για την Οκλαχόμα.

Οι Θάντερ συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στα playoffs και πλέον περιμένουν τον επόμενο αντίπαλό τους στους τελικούς της Δύσης, δείχνοντας πως φέτος είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.