Στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν καλεσμένη η Αννούλα Βασιλείου, η οποία μίλησε για τον αείμνηστο Μανώλη Αγγελόπουλο και τη δύσκολη σχέση που είχε με την πεθερά της.

«Στην πρώτη μας γνωριμία μου είχε πει “ξέρεις τι είπα όταν σε είδα; Είπα στον ξάδελφό μου “πρόσεξε μη χάσεις το μικρό από τα μάτια σου”», είπε αρχικά η Αννούλα Βασιλείου για τη γνωριμία τους.

«Αυτή η πεθερά μου, τι μου έκανε! Η μαμά του κοιμόταν στο πάτωμα, μαζί με το μικρό τον αδελφό. Ο Μανώλης κοιμόταν στο κρεβάτι και η μητέρα του ήταν δίπλα του. Μαγείρευε έξω για να μη λερώνει την κουζίνα. Μιλάμε καθαριότητα, τέτοια αρχοντιά. Εμένα δεν με συμπάθησε ποτέ. Δεν πήγαινα εγώ στο σπίτι. Αφού με έβαζε στο πορτμπαγκάζ για να πάει στο σπίτι του. Μια φορά, δύο, με είχε βάλει στο πορτμπαγκάζ, για να μη με αφήσει να περιμένω κάτω σε μια καφετέρια, ας πούμε. Οι τσιγγάνοι δεν είχαν τίποτα μαζί μου, με αγαπούσαν. Η μάνα του δεν ήθελε. Η μάνα του επηρέαζε τις αδελφές της, οι οποίες ήταν πολύ κατά μου. Φτάσαμε στο σημείο να φύγουμε και να κλεφτούμε. Παιδιά, τράβηξα πάρα πολλά μέχρι να τον παντρευτώ. Έκανα δύο παιδιά και μετά παντρευτήκαμε. Τα παιδιά μου ήταν παρανυφάκια στον γάμο μου. Η μάνα του δεν αγκάλιασε ποτέ τα παιδιά μου», συμπλήρωσε η Αννούλα Βασιλείου.