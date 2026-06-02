Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν ένας νεαρός γαμπρός έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου λίγα μόλις λεπτά μετά την αναχώρησή του από τον ίδιο του τον γάμο, ενώ η νεόνυμφη σύζυγός του επέζησε ως εκ θαύματος μόνο με μώλωπες και εκδορές.

Ο 25χρονος Ντέιβ Φίτζι σκοτώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Ντόσονβιλ της Τζόρτζια. Σύμφωνα με την οικογένειά του, το ζευγάρι είχε μόλις ολοκληρώσει έναν «τέλειο γάμο», παρουσία εκατοντάδων συγγενών και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την ένωσή τους.

«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο τέλειος γάμος. Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο», δήλωσε ο πατέρας του 25χρονου σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Το ζευγάρι σχεδίαζε να αναχωρήσει με ελικόπτερο περίπου στις 9:30 το βράδυ με προορισμό την Ατλάντα, από όπου θα ξεκινούσε το ταξίδι του μέλιτος. Ωστόσο, η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή προκάλεσε καθυστερήσεις, καθώς ο ίδιος ο Φίτζι, που ήταν επίσης πιλότος, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τις συνθήκες πτήσης.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο νεαρός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν θα πετούσα ποτέ με τόσο μειωμένη ορατότητα».

Παρά τις ανησυχίες, το ζευγάρι και ο χειριστής του ελικοπτέρου αποφάσισαν τελικά να πραγματοποιήσουν την πτήση. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο πιλότος σχεδίαζε να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος, προκειμένου να ξεπεράσει το στρώμα της ομίχλης.

A joyous flight for a newlywed couple for their honeymoon turned tragic with the groom, an Indian origin man with roots in Kerala, dying in a helicopter crash just hours after his wedding in Georgia, US. #India #USA #Flight #Georgia https://t.co/x2eVvRZnCh — The Federal (@TheFederal_News) June 1, 2026

Ωστόσο, λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση, το ελικόπτερο χάθηκε από τον ουρανό και συνετρίβη σε δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο αναχώρησης.

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν ακαριαία τόσο ο Ντέιβ Φίτζι όσο και ο πιλότος του ελικοπτέρου. Η νεόνυμφη σύζυγός του, Τζέσνι, κατάφερε να επιζήσει, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, βρέθηκε παγιδευμένη κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε αργότερα στους συγγενείς της οικογένειας, ξύπνησε και είδε τον σύζυγό της να βρίσκεται πάνω στο στήθος της.

Η ίδια εργάζεται ως νοσηλεύτρια και, όταν τον άγγιξε και προσπάθησε να του μιλήσει, κατάλαβε αμέσως ότι ήταν ήδη νεκρός.

«Μου είπε ότι όταν ξύπνησε βρισκόταν κάτω από τα συντρίμμια. Είδε τον Ντέιβ να είναι ξαπλωμένος πάνω της. Τον άγγιξε, του φώναξε, αλλά ήταν ήδη παγωμένος… είχε πεθάνει», ανέφερε συγκλονισμένος ο πατέρας του.

Η νεαρή γυναίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη στο σημείο για περίπου πέντε ώρες, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να την απεγκλωβίσουν.

Παρά το γεγονός ότι επέζησε από ένα τόσο σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν είχε υποστεί κανένα κάταγμα. Έφερε μόνο σοβαρούς μώλωπες και τραύματα, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το ψυχολογικό τραύμα, ωστόσο, είναι τεράστιο.

Σύμφωνα με την οικογένεια του 25χρονου, η Τζέσνι είναι συντετριμμένη από την απώλεια του άνδρα με τον οποίο μόλις είχε παντρευτεί. «Είπε ότι ήταν καλοσυνάτος, πράος και ανιδιοτελής. Αυτά ήταν τα δικά της λόγια», ανέφερε η μητέρα του Ντέιβ.

Groom dies in air crash moments after departing wedding, while ‘devastated’ bride miraculously surviveshttps://t.co/5nPmjx3BDI — BREAKING NEWZ Alert (@MustReadNewz) June 2, 2026

Το ζευγάρι γνωριζόταν εδώ και δέκα χρόνια και είχε συναντηθεί μέσα από την εκκλησιαστική κοινότητα στην οποία συμμετείχε. Οι συγγενείς τους περιγράφουν και τους δύο ως βαθιά θρησκευόμενους ανθρώπους.

«Ήταν ένα πολύτιμο παιδί, ένα δώρο του Θεού για εμάς. Ήταν θεοσεβούμενος, όμορφος μέσα και έξω», είπε ο πατέρας του.

Η μητέρα του αποκάλυψε επίσης ότι τόσο ο γιος της όσο και η σύζυγός του είχαν μιλήσει για μια ιδιαίτερα έντονη πνευματική εμπειρία κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής.

«Μας είπαν ότι ένιωθαν την παρουσία του Θεού. Υπήρχε μια ιδιαίτερη λάμψη στο πρόσωπό του εκείνη την ημέρα, κάτι που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε. Και δεν ήμασταν οι μόνοι που το παρατηρήσαμε», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της συντριβής. Η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία ασφάλειας μεταφορών έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, σύμφωνα με τη New York Post.