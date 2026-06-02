Η Νατάσα Θεοδωρίδου ανανεώνει και φέτος το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας, δίνοντας κι επίσημα το σύνθημα για ένα μαγικό καλοκαίρι.

Την Τετάρτη, λοιπόν, στις 10 Ιουνίου η Νατάσα Θεοδωρίδου ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου έχοντας μαζί της ένα… Φορτηγό τραγούδια. Γιατί όπως λέει και το ολοκαίνουριο τραγούδι της… «δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια απλή βαλίτσα φόρτωσε όλη την καρδιά μου σ’ ένα φορτηγό».

Με συναισθήματα συγκίνησης αλλά και χαράς και πρωταγωνιστή πάντα τον Έρωτα, τα διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου θα πλημμυρίσουν αυτή τη μοναδική βραδιά.

Special Guest θα είναι ο ταλαντούχος καλλιτέχνης Νίκος Απέργης, που έρχεται να δώσει τη δική του νότα στη βραδιά, παρασύροντας το κοινό με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα, όπως το «Κομμάτι της Ζωής Μου», το «Το Γλέντι» και το «Πλανήτης Γη».

Ένα καλοκαιρινό πάρτυ όπως αυτά που μόνο η Νατάσα Θεοδωρίδου ξέρει να διοργανώνει και δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Το τραγούδι «Φορτηγό» κυκλοφορεί σε μουσική Χρήστου Σαντικάι και στίχους Νίκου Μωραΐτη από τη Heaven Music.

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026

Ώρα: 21.30

Προπώληση: more.com