Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε με νεκρούς έναν πατέρα και τον 17χρονο γιο του.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος πατέρας εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα πατέρας και γιος να βρεθούν στο οδόστρωμα. Ο θάνατος του 17χρονου ήταν ακαριαίος.

Η κάμερα η οποία έφερε στο κράνος του ο 52χρονος εντοπίστηκε, ωστόσο η καταγραφή είχε διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση, χωρίς να δίνει απαντήσεις για τα αίτια.

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι το σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα είναι επικίνδυνο, καθώς έχουν καταγραφεί και άλλα τροχαία τα τελευταία χρόνια.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Πατρών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος».

Η κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φορούσαν κράνη, ωστόσο η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποδείχθηκε μοιραία.