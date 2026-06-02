Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου στην πόλη Μούσκαταϊν της ανατολικής Αϊόβας των ΗΠΑ, όταν ένας ένοπλος άνδρας σκότωσε έξι μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μια προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι «η επίθεση συνδέεται με ενδοοικογενειακή διένεξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Μούσκαταϊν, παρότι δεν γίνεται καμία αναφορά στο τι ακριβώς μπορεί να προηγήθηκε της επίθεσης.

Τέσσερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε σπίτι από τους αστυνομικούς που έσπευσαν εκεί, έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς λίγο μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Παρότι ο ύποπτος δράστης είχε διαφύγει προτού φτάσουν οι αστυνομικοί, ταυτοποιήθηκε γρήγορα ως ο 52χρονος Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ. «Εντοπίστηκε κοντά σε πεζογέφυρα στις όχθες του ποταμού», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της αστυνομίας, Άντονι Κις.

«Καθώς οι αστυνομικοί συνομιλούσαν μαζί του εκείνος αυτοκτόνησε», πρόσθεσε η αστυνομία.

Όταν προέκυψαν οι πληροφορίες ότι πιθανόν να υπήρχαν και άλλα θύματα, η αστυνομία ανακάλυψε τις σορούς δύο ακόμη ανδρών που πιστεύεται ότι σκότωσε ο ΜακΦάρλαντ -το ένα σε γειτονική κατοικία και το άλλο σε μια επιχείρηση.

Όλα τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν συγγενείς του ενόπλου, σύμφωνα με τον Κις, αλλά δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Θυγατρικό τηλεοπτικό δίκτυο του ABC μετέδωσε ότι «τουλάχιστον δύο από τα θύματα ήταν παιδιά».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας είπε στους δημοσιογράφους ότι ο ΜακΦάρλαντ είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.