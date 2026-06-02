Παίκτης της ΑΕΚ βρέθηκε στο επίκεντρο περιστατικού με τις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Δευτέρας στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Δημοσθένους, όταν άνδρες της Άμεσης Δράσης επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αστυνομικών, γεγονός που οδήγησε στην προσαγωγή του.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της απείθειας, της εξύβρισης και της απειλής.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2025-26. Η ΑΕΚ έκλεισε τη σεζόν έχοντας φτάσει μέχρι τον τελικό του Basketball Champions League και τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.