Την εποχή που ήταν φοιτητής στη δραματική σχολή και παράλληλα εργαζόταν ως μπάρμαν θυμήθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στο «The 2Night Show».

Πιο συγκεκριμένα ο ηθοποιός ανέφερε: «Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα μπάρμαν στο “Μαντείο”, έχω σερβίρει τους Ρέππα – Παπαθανασίου και τη Μαρινέλλα. Όλους τους καλλιτέχνες. Ήμουν νεαρός και ήμουν σε ένα μαγαζί που ερχόταν κόσμος από διάφορους κλάδους. Ήταν πολύ ωραία, δύο χρόνια γεμάτα. Τότε η Μαρινέλλα, νομίζω, ότι τραγουδούσε στο “Rex”. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία, τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της».

Η χιουμοριστική ιστορία με τη Μαρινέλλα

Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θυμήθηκε ένα περιστατικό με τη Μαρινέλλα: «Θυμάμαι ότι μία φορά έπρεπε να κλείσει η κουζίνα και εγώ είχα εκνευριστεί γιατί η Μαρινέλλα πήγαινε και χαιρετούσε κόσμο. Κάποια στιγμή της είπα “σας παρακαλώ καθίστε να φάτε, πρέπει να κλείσει η κουζίνα. Δεν καταλαβαίνετε και εσείς ότι είμαστε εργαζόμενοι;”. Πολλά περιστατικά έζησα εκεί, υπήρχε πολλή αθωότητα. Ήμουν και εγώ 19-20 χρονών. Εγώ προσπαθούσα να είμαι πάντα σοβαρός σε αυτό που έκανα, όχι σοβαροφανής, αλλά να έχω σοβαρότητα σε αυτό που κάνω».